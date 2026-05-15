Exportaciones de camarones crecen 8.44% en cuatro meses

Tegucigalpa, Honduras.- Los productores y exportadores de camarón acumularon cifras positivas al 30 de abril de 2026. Un reporte de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah) indica que el volumen exportado ascendió a 24,679,279 libras, superando las 22,757,536 del primer cuatrimestre de 2025.

El incremento interanual es de 1,921,743 libras, que en valores porcentuales representa 8.44%.

El principal factor que explica ese crecimiento es mayor envío a México al pasar de 6,593,058 a 10,412,210 libras, con un aumento de 3,819,151 libras.