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Exportaciones de camarones crecen 8.44% en cuatro meses

El sector acuícola exportó más de 24.6 millones de libras en los primeros cuatro meses de 2026, con México como principal motor del crecimiento, según la Andah

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 00:00
Exportaciones de camarones crecen 8.44% en cuatro meses

El incremento interanual es de 1,921,743 libras, que en valores porcentuales representa 8.44%.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los productores y exportadores de camarón acumularon cifras positivas al 30 de abril de 2026. Un reporte de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah) indica que el volumen exportado ascendió a 24,679,279 libras, superando las 22,757,536 del primer cuatrimestre de 2025.

El incremento interanual es de 1,921,743 libras, que en valores porcentuales representa 8.44%.

El principal factor que explica ese crecimiento es mayor envío a México al pasar de 6,593,058 a 10,412,210 libras, con un aumento de 3,819,151 libras.

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Eso compensó la caída registrada a Centroamérica, las que se redujeron de 3,315,142 a 1,1510,816 libras, o sea 1,804,326 libras menos, y hacia Taiwán al caer de 2,538,099 a 1,715,475, equivalente a una reducción de 822,624 libras, de acuerdo con el informe de la Andah.

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Luis Rodríguez
Luis Rodríguez

Profesional del Periodismo graduado en Ciudad Universitaria-UNAH. Desde agosto 1995 redactor de noticias económicas en EL HERALDO y después pasó a ser periodista-editor de las secciones de Economía y de Dinero & Negocios.

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