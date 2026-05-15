Capturan a tres supuestos implicados en masacre de El Cimarrón en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades policiales capturaron a tres personas señaladas preliminarmente como supuestos involucrados en la masacre ocurrida en el sector de El Cimarrón, en la capital hondureña. Las detenciones se realizaron durante un allanamiento ejecutado en un sector aledaño a la residencial Nauvoo, en Tegucigalpa. Durante la operación, agentes de investigación efectuaron el levantamiento de varios indicios que serán incorporados al expediente del caso.

De acuerdo con la información preliminar, los detenidos estarían vinculados al asesinato de tres personas registrado el pasado martes -12 de mayo- en Cerro El Cimarrón. El crimen causó conmoción entre la población hondureña, especialmente porque los cuerpos fueron encontrados carbonizados; dos de ellos estaban dentro de un freezer o congelador. El tercer cadáver, en cambio, fue localizado durante las labores para extinguir el incendio, a unos 20 metros del punto donde se encontraban las otras víctimas. Las autoridades no han revelado hasta el momento las identidades de los capturados ni los posibles móviles detrás del triple crimen. Sin embargo, indicaron que continúan desarrollando diligencias investigativas para determinar si existen más personas relacionadas con la masacre.