Solo quedaron restos dentales y óseos: identificación de víctimas en El Cimarrón será por ADN

Un crimen dantesco ha dejado imágenes altamente sensibles. Se hallaron tres cuerpos, dos de ellos dentro de un freezer, y estos son los que se encuentran en peor condición, ya que sus cuerpos quedaron completamente carbonizados.
Solo restos dentales y algunos fragmentos óseos son visibles en los cuerpos encontrados dentro del freezer. El equipo de EL HERALDO corroboró que estos dos cadáveres están totalmente calcinados, por lo que su identificación dependerá de análisis de ADN.
De la tercera víctima, una mujer que fue localizada a escasos metros de los otros dos cuerpos, se informó que podría ser identificada mediante huellas dactilares de una de sus extremidades superiores.
Hasta el momento, los avances indican que una de las víctimas es mujer y las otras dos son hombres. El cuerpo de la mujer quedó semi carbonizado; aún se lograban apreciar uno de sus aretes y su cabello rubio.
Las autoridades de Medicina Forense deberán recurrir a estos métodos de identificación científica, utilizados cuando los cuerpos quedan completamente irreconocibles.
Cuando el reconocimiento visual no es posible, se emplean técnicas como la toma de huellas dactilares, siempre y cuando los pulpejos de los dedos no estén destruidos.
El otro método es el análisis de ADN, que se realiza a partir de restos óseos o tejidos. Los tres cuerpos fueron hallados el pasado martes 12 de mayo.
El Cuerpo de Bomberos atendió una alerta de incendio forestal, llevándose la sorpresa de que en el lugar se encontraban tres cuerpos humanos entre las llamas.
Tras inspeccionar la zona y confirmar que solo se trataba de tres víctimas, los restos fueron trasladados a Medicina Forense, donde se realizan los esfuerzos para su identificación.
A la morgue ya han llegado varias personas con familiares desaparecidos; sin embargo, aún no hay resultados oficiales sobre la identidad de las víctimas.