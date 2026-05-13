Luchó varios días hospitalizado y murió: Brayan Fernández, segunda víctima de atentado en SPS

La familia estuvo solicitado apoyo económico para cubrir los gastos del proceso médico. “Ya se ha gastado un total de 378,200 más otros gastos, eso hace 400,000 lempiras en las dos operaciones que se hicieron hoy. Ocupamos para la tercera operación que se hizo hoy. Esperemos que todo salga bien, Dios les multiplique su ayuda”, se lee en una publicación realizada por sus allegados.