Luchó varios días hospitalizado y murió: Brayan Fernández, segunda víctima de atentado en SPS

Pese a las operaciones realizadas para salvar su vida, Brayan Fernández falleció la noche del martes en el hospital Mario Catarino Rivas, luego de permanecer varios días hospitalizado.
Brayan Fernández estaba luchando por su vida desde el 5 de mayo, día en el que se registró el ataque armado en la colonia San Carlos de Sula, en San Pedro Sula, Cortés, donde murió su primo.
El joven había resultado gravemente herido mientras realizaba su trabajo como repartidor de productos lácteos junto a su primo, Josué Nain Fernández Perdomo, de 24 años.
El hecho violento ocurrió cuando Brayan y Josué se trasladaban en un camión repartidor para realizar entregas en el sector. Ambos llegaron a una pulpería para dejar mercadería cuando fueron interceptados por sujetos armados.
De acuerdo con las investigaciones iniciales, varios individuos a bordo de motocicletas se acercaron al lugar y abrieron fuego en reiteradas ocasiones contra los jóvenes, sin darles oportunidad de resguardarse o escapar del ataque.
En el lugar del atentado perdió la vida de forma inmediata Josué Nain Fernández Perdomo, mientras que Brayan Fernández fue trasladado de emergencia al hospital Mario Catarino Rivas, donde permaneció ingresado en estado crítico hasta su fallecimiento.
La familia estuvo solicitado apoyo económico para cubrir los gastos del proceso médico. “Ya se ha gastado un total de 378,200 más otros gastos, eso hace 400,000 lempiras en las dos operaciones que se hicieron hoy. Ocupamos para la tercera operación que se hizo hoy. Esperemos que todo salga bien, Dios les multiplique su ayuda”, se lee en una publicación realizada por sus allegados.
Pese a los esfuerzos médicos, las heridas provocadas por los impactos de bala resultaron fatales, confirmándose su muerte la noche del martes.
Las autoridades policiales han señalado que, según líneas de investigación preliminares, estructuras criminales habrían amenazado previamente a los jóvenes para impedirles continuar con la distribución de productos lácteos en ese sector de San Pedro Sula.
Las víctimas habrían ignorado las advertencias y continuado con sus labores de reparto, lo que terminó cobrando sus vidas.
Familiares han expresado mensajes de despedida y recuerdos de Brayan Fernández. “Primo me quedo con cada bello recuerdo, con cada una de nuestras locuras, cada travesura cuando éramos niños. Brayan Fernández, vuela alto primo, siempre te recordaré”, escribió un familiar en redes sociales.
Brayan y Josué eran primos y residían en la aldea Cececapa, en el municipio de Ilama, departamento de Santa Bárbara, desde donde salían a realizar sus actividades laborales como parte de su sustento diario.