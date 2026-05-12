Hallan tres cuerpos carbonizados en El Cimarrón; dos de ellos estaban dentro de un freezer

Tegucigalpa, Honduras.- Este martes 12 de mayo, el Cuerpo de Bomberos de Honduras fue alertado de un supuesto incendio en la aldea El Cimarrón; sin embargo, lo que encontraron fue una escena dantesca: tres cuerpos carbonizados; dos de ellos estaban dentro de un freezer (congelador). "Por la mañana recibimos el informe acerca de un incendio que se comenzó a suscitar en el sector de la aldea El Cimarrón. Al llegar al lugar nos encontramos una dantesca escena", manifestó el sargento Yafet Bendeck.

Asimismo, detalló que dos de los cuerpos estaban en el interior de una estructura que funcionaba como freezer. El tercer cadáver fue localizado durante las labores de extinción del incendio, aproximadamente a 20 metros de distancia del punto principal. Bendeck señaló que siguen "peinando" la zona, con la finalidad de corroborar si hay más cadáveres. "Se sigue peinando la zona en busca de más cadáveres, esperemos que no", expresó. No obstante, afirmó que le entregarán la escena a miembros de la Policía Nacional para la respectiva investigación. "Estamos en espera de las autoridades para entregar la escena y que ellos sean los que se hagan cargo de determinar cuáles fueron las causas".