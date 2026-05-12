Mujer muere y tres personas quedan heridas tras violento choque en Residencial Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer murió y tres personas más resultaron heridas tras un aparatoso choque registrado la noche del lunes 11 de mayo, en la calle que da acceso a la Residencial Honduras, con dirección al bulevar Centroamérica, en Tegucigalpa.

La víctima del fatal accidente fue identificada como Sugey Milagros Zelaya Herrera, de 45 años de edad. De momento se desconoce la identidad de los demás afectados, pero fueron trasladados hacia un centro asistencial de la capital.

Según los informes preliminares recabados en el lugar, el vehículo tipo Corolla en el que se conducía impactó inicialmente contra el bordillo de la calzada, lo que provocó que la unidad perdiera el control hasta quedar detenida en un extremo de la vía con daños estructurales severos.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se desplazaron al sector para acordonar el área y realizar las investigaciones técnicas pertinentes.