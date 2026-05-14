¿Qué requisitos pide Banadesa para acceder a créditos agrícolas?

Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), mantiene habilitado el proceso de orientación y recepción de solicitudes para productores individuales, asociaciones, cooperativas y grupos campesinos interesados en obtener apoyo financiero para fortalecer sus actividades agrícolas y productivas.
Las autoridades de Banadesa informaron que el primer paso para acceder a un crédito o apoyo es acudir a la agencia más cercana, donde personal autorizado brinda información sobre los programas disponibles según el tipo de producción que desarrolla cada solicitante.
De acuerdo con la institución, los productores deben presentar inicialmente la necesidad de financiamiento o explicar el proyecto productivo que desean impulsar, ya sea relacionado con agricultura, ganadería, cultivos, sistemas de riego u otras actividades vinculadas al sector agropecuario.
Posteriormente, los oficiales de negocios orientan a los solicitantes sobre el tipo de crédito más adecuado, los montos disponibles y los requisitos específicos que deben cumplir para continuar el trámite correspondiente.
Entre los pasos generales establecidos por Banadesa se encuentra acudir a la agencia más cercana, presentar la solicitud o proyecto productivo, recibir asesoría técnica y entregar la documentación requerida para cada caso particular.
La entidad financiera explicó que luego de recibir los documentos, se efectúa una evaluación técnica y financiera para determinar la viabilidad del apoyo solicitado y la capacidad productiva del beneficiario.
En el caso de cooperativas, cajas rurales o grupos campesinos organizados, también es necesario presentar información básica de la organización, identificación de los representantes y detalles del proyecto que pretenden ejecutar.
Las autoridades indicaron que la documentación puede variar dependiendo del rubro agrícola, el monto solicitado y las condiciones de producción de cada solicitante, por lo que recomiendan buscar orientación previa antes de iniciar el proceso.
Los agentes de Banandesa reiteraron que los productores interesados pueden acercarse con anticipación a cualquiera de sus agencias para recibir asesoría personalizada y conocer de manera detallada las opciones de financiamiento disponibles.
La institución destacó que el objetivo es facilitar el acceso al crédito para fortalecer las actividades productivas y contribuir al crecimiento económico de las familias dedicadas al trabajo agrícola en el país.
Asimismo, el banco señaló que el acompañamiento técnico y financiero forma parte de las estrategias impulsadas para apoyar a pequeños y medianos productores que buscan ampliar o mejorar sus proyectos productivos.
“Nuestro compromiso es seguir impulsando el desarrollo del sector agropecuario y acompañar a los productores hondureños en el fortalecimiento de sus iniciativas productivas”, destacó Banadesa mediante información oficial.