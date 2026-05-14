¿Qué requisitos pide Banadesa para acceder a créditos agrícolas?

Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), mantiene habilitado el proceso de orientación y recepción de solicitudes para productores individuales, asociaciones, cooperativas y grupos campesinos interesados en obtener apoyo financiero para fortalecer sus actividades agrícolas y productivas.

Las autoridades de Banadesa informaron que el primer paso para acceder a un crédito o apoyo es acudir a la agencia más cercana, donde personal autorizado brinda información sobre los programas disponibles según el tipo de producción que desarrolla cada solicitante.

De acuerdo con la institución, los productores deben presentar inicialmente la necesidad de financiamiento o explicar el proyecto productivo que desean impulsar, ya sea relacionado con agricultura, ganadería, cultivos, sistemas de riego u otras actividades vinculadas al sector agropecuario.

Posteriormente, los oficiales de negocios orientan a los solicitantes sobre el tipo de crédito más adecuado, los montos disponibles y los requisitos específicos que deben cumplir para continuar el trámite correspondiente.