Tercer hermano de los Torres Sánchez fue asesinado 11 días antes de su crimen

Un nuevo dato se suma al caso de los hermanos Torres Sánchez, quienes fueron asesinados de manera violenta la noche del sábado 28 de marzo tras ser raptados. Otro de sus hermanos fue asesinado días anteriores. Aquí los detalles:
11 días antes del crimen de ellos, el pasado 17 de marzo, un hombre fue asesinado en una llantera de Las Casitas, en el anillo periférico, luego de que individuos llegaran hasta el lugar y le dispararan en dos ocasiones.
Se trataba de Jabes Yared Torres Sánchez, hermano de las víctimas que hoy dejan en luto a esta familia.
Versiones indican que aproximadamente a las 11:00 de la noche en la aldea Las Pozas, en Mateo, Francisco Morazán, zona colindante con Las Casitas, seis sujetos armados llegaron a bordo de una camioneta roja, esperaron el momento en que los jóvenes se encontraban solos y los privaron de su libertad.
Los individuos subieron a los hermanos al vehículo y huyeron con rumbo desconocido, por lo que un familiar de las víctimas acudió a una posta policial para denunciar lo ocurrido.
Fue hasta la mañana del domingo 29 de marzo cuando el Sistema Nacional de Emergencias 911 recibió una alerta sobre dos cuerpos tirados en una acera, en la entrada de la residencial Altos del Trapiche.
En la escena del crimen se encontraron alrededor de 25 casquillos de bala, y se determinó que las víctimas presentaban múltiples impactos, en su mayoría en la cabeza.
Las autoridades procedieron a acordonar el área e iniciar las investigaciones para esclarecer este crimen, mientras versiones preliminares indican que el hecho habría sido planificado.
De igual forma, medios locales manejan que el crimen pudo haber sido un ajuste de cuentas, pero esta información no ha sido confirmada por las autoridades.