Capturan a hombre que mató a su expareja y a su suegro en Roatán

Islas de la Bahía, Honduras.- El hombre acusado de asesinar a su expareja y a su suegro en Roatán, Islas de la Bahía, fue capturado la mañana de este jueves 25 de septiembre en el sector de Isla Bonita.

El detenido, identificado como Alexander Rosa Pineda, fue aprehendido luego de que iniciara un fuerte operativo en la isla. Se conoció que la captura se dio en una zona montañosa.

De acuerdo con la información preliminar del hecho, Rosa Pineda le disparó a su expareja, quien estaba embarazada, y también asesinó a su suegro, cuando este estaba intentando defender a la mujer.

Luego de cometer los crímenes, hirió a su exsuegra, quien se encuentra en estado delicado en un centro asistencial de la zona.