Capturan a hombre que mató a su expareja y a su suegro en Roatán

Islas de la Bahía, Honduras.- El hombre acusado de asesinar a su expareja y a su suegro en Roatán, Islas de la Bahía, fue capturado la mañana de este jueves 25 de septiembre en el sector de Isla Bonita.
El detenido, identificado como Alexander Rosa Pineda, fue aprehendido luego de que iniciara un fuerte operativo en la isla. Se conoció que la captura se dio en una zona montañosa.
De acuerdo con la información preliminar del hecho, Rosa Pineda le disparó a su expareja, quien estaba embarazada, y también asesinó a su suegro, cuando este estaba intentando defender a la mujer.
Luego de cometer los crímenes, hirió a su exsuegra, quien se encuentra en estado delicado en un centro asistencial de la zona.
Tras su captura, Rosa Pineda aseguró que él había viajado a Roatán para celebrar el cumpleaños de su hija. "Yo venía bien alegre y mi suegra me pegó un ver... con un coco", dijo.
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, cuestionó este jueves que Pineda haya podido ingresar a la isla portando un arma, tomando en consideración que hay controles de seguridad en los puertos.
"Hay una persona que evadió los controles de una empresa del ferry y lo tomó en La Ceiba, con un arma de fuego, llegó a Roatán, fue a buscar a su pareja y la asesinó, este es un femicidio", recalcó.
"Es un incidente lamentable que se pudo haber evitado si esa empresa hubiera concluido con lo que estaba obligado a hacer", cuestionó.