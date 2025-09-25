Hallan cadáver embolsado con múltiples disparos en el rostro en Choloma

Choloma, Cortés.- Autoridades realizaron en la madrugada de este jueves el levantamiento del cadáver de un hombre hallado embolsado en el bulevar del Norte, a la altura de la colonia Las Pilas, en el tramo conocido como la bajadita de las pilas, carretera que conduce hacia Choloma.

El cuerpo, envuelto en bolsas plásticas transparentes, presentaba al menos cinco heridas de arma de fuego en el rostro.

La víctima, que vestía camiseta negra, short gris y calcetas oscuras sin zapatos, estaba amarrada de manos hacia adelante.