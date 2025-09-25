Hallan cadáver embolsado con múltiples disparos en el rostro en Choloma

Choloma, Cortés.- Autoridades realizaron en la madrugada de este jueves el levantamiento del cadáver de un hombre hallado embolsado en el bulevar del Norte, a la altura de la colonia Las Pilas, en el tramo conocido como la bajadita de las pilas, carretera que conduce hacia Choloma.
El cuerpo, envuelto en bolsas plásticas transparentes, presentaba al menos cinco heridas de arma de fuego en el rostro.
La víctima, que vestía camiseta negra, short gris y calcetas oscuras sin zapatos, estaba amarrada de manos hacia adelante.
Según los reportes preliminares, el hombre habría sido asesinado en otro lugar y posteriormente arrojado desde un vehículo en marcha, ya que en la escena no se localizaron casquillos de arma de fuego.
El levantamiento fue realizado por personal de Medicina Forense pasadas la 1:00 de la madrugada. La víctima no portaba documentos de identidad, por lo que fue reportado como desconocido
Agentes de investigación iniciaron las averiguaciones para determinar las causas y responsables del crimen.