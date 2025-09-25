  1. Inicio
Hallan cadáver embolsado con múltiples disparos en el rostro en Choloma

El cuerpo fue encontrado envuelto en bolsas plásticas, amarrado de manos y con al menos cinco heridas de bala en el rostro en el bulevar del norte en Choloma

  • 25 de septiembre de 2025 a las 09:15
Agentes policiales y Medicina Forense realizaron el levantamiento del cuerpo hallado embolsado en el bulevar del Norte.

 Foto: captura de pantalla

Choloma, Cortés.- Autoridades realizaron en la madrugada de este jueves el levantamiento del cadáver de un hombre hallado embolsado en el bulevar del Norte, a la altura de la colonia Las Pilas, en el tramo conocido como la bajadita de las pilas, carretera que conduce hacia Choloma.

El cuerpo, envuelto en bolsas plásticas transparentes, presentaba al menos cinco heridas de arma de fuego en el rostro.

La víctima, que vestía camiseta negra, short gris y calcetas oscuras sin zapatos, estaba amarrada de manos hacia adelante.

Según los reportes preliminares, el hombre habría sido asesinado en otro lugar y posteriormente arrojado desde un vehículo en marcha, ya que en la escena no se localizaron casquillos de arma de fuego.

El levantamiento fue realizado por personal de Medicina Forense pasadas la 1:00 de la madrugada. La víctima no portaba documentos de identidad, por lo que fue reportado como desconocido

Agentes de investigación iniciaron las averiguaciones para determinar las causas y responsables del crimen.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

