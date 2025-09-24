Así fue la captura de "Little Samurai", acusado por crimen de los estudiantes del INTAE

Agentes policiales capturaron a "Little Samurai”, en la colonia Planes de Calpules en San Pedro Sula, Cortés, al norte de Honduras.
El detenido, señalado como autor intelectual del asesinato de dos estudiantes del Instituto Técnico de Administración de Empresas (INTAE), intentó escapar al percatarse de la presencia policial.
Durante su huida, se lanzó hacia un área con láminas de zinc, lo que le provocó lesiones en uno de sus pies y le impidió continuar.
Tras el incidente, “Little Samurai” fue atendido inicialmente en la Clínica de Emergencia de la Policía Nacional y luego trasladado a un centro asistencial público, donde permanece bajo custodia.
Durante el operativo también se le decomisaron varios paquetes de supuesta droga y teléfonos móviles, los cuales serán sometidos a peritaje. La investigación indicaría que “Little Samurai” organizó y dio las órdenes para el ataque, ya que se pensó que los estudiantes eran espías de al MS-13, mientras que los otros implicados ejecutaron el acto.
Según la Policía, el detenido estaría vinculado no solo con el ataque a los estudiantes, sino también con delitos relacionados al tráfico de drogas, sicariato y extorsión en la zona de La Pradera. Con esta detención, suman tres los presuntos responsables arrestados en este caso.
El ataque tuvo lugar en el sector de La Pradera, San Pedro Sula, el 25 de julio de 2025, cuando tres estudiantes del INTAE fueron atacados por miembros de la Pandilla 18.
Dos de los estudiantes, Brayan Josué Núñez y Luis Eduardo Cardona Miranda, fallecieron durante el ataque.
Un tercer estudiante sobrevivió al intento de homicidio.
Justin Jacobo Cálix Coca y José Roberto Alemán Rivera fueron detenidos previamente por su implicación en el crimen.