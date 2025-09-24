  1. Inicio
Así fue la captura de "Little Samurai", acusado por crimen de los estudiantes del INTAE

En la captura se decomisaron drogas y teléfonos móviles que serán analizados para complementar la investigación

  • 24 de septiembre de 2025 a las 18:20
Agentes policiales capturaron a "Little Samurai”, en la colonia Planes de Calpules en San Pedro Sula, Cortés, al norte de Honduras.

 Foto: Redes sociales
El detenido, señalado como autor intelectual del asesinato de dos estudiantes del Instituto Técnico de Administración de Empresas (INTAE), intentó escapar al percatarse de la presencia policial.

 Foto: Redes sociales
Durante su huida, se lanzó hacia un área con láminas de zinc, lo que le provocó lesiones en uno de sus pies y le impidió continuar.

 Foto: Redes sociales
Tras el incidente, “Little Samurai” fue atendido inicialmente en la Clínica de Emergencia de la Policía Nacional y luego trasladado a un centro asistencial público, donde permanece bajo custodia.

 Foto: Redes sociales
Durante el operativo también se le decomisaron varios paquetes de supuesta droga y teléfonos móviles, los cuales serán sometidos a peritaje. La investigación indicaría que “Little Samurai” organizó y dio las órdenes para el ataque, ya que se pensó que los estudiantes eran espías de al MS-13, mientras que los otros implicados ejecutaron el acto.

 Foto: Redes sociales
Según la Policía, el detenido estaría vinculado no solo con el ataque a los estudiantes, sino también con delitos relacionados al tráfico de drogas, sicariato y extorsión en la zona de La Pradera. Con esta detención, suman tres los presuntos responsables arrestados en este caso.

 Foto: Redes sociales
El ataque tuvo lugar en el sector de La Pradera, San Pedro Sula, el 25 de julio de 2025, cuando tres estudiantes del INTAE fueron atacados por miembros de la Pandilla 18.

 Foto: Redes sociales
Dos de los estudiantes, Brayan Josué Núñez y Luis Eduardo Cardona Miranda, fallecieron durante el ataque.

Foto: Redes sociales
Un tercer estudiante sobrevivió al intento de homicidio.

 Foto: Redes sociales
Justin Jacobo Cálix Coca y José Roberto Alemán Rivera fueron detenidos previamente por su implicación en el crimen.

 Foto: Redes sociales
