Hombre mata a su exesposa embarazada y a su suegro en Roatán, Islas de la Bahía

Las víctimas fueron identificadas como Darlyn López , ex pareja del hechor, y Ángel Aguilar , padre de Darlyn. Además, en el ataque resultó gravemente herida María López, madre y esposa de las víctimas.

Roatán, Islas de la Bahía.- Una mujer embarazada y su padre fueron asesinados la noche de ayer en la comunidad de Spanish Town, en Roatán, Islas de la Bahía, en el Caribe hondureño.

De acuerdo con informaciones preliminares, Alexander Rosa Pineda, expareja de Darlyn, viajó desde San Pedro Sula hasta Spanish Town con el objetivo de acabar con la vida de toda la familia, según un audio que circula en redes sociales.

"El martes o el miércoles me estás hablando en la madrugada a ver si estás relajada, como decís vos. Esto va a quedar para la historia, oíste, para toda la vida va a quedar marcado esto. Si el viernes no me entregás esos cipotes, no me los mandás al muelle de La Ceiba, esto va a quedar marcado en tu vida y en la vida de toda tu familia", se escucha en el audio que Pineda le envió a su expareja antes del crimen.

Seguidamente, el sujeto le advirtió que el martes o miércoles toda la familia de Darlyn López amanecería muerta.

Las amenazas se cumplieron cuando este llegó a la vivienda de la familia de su exesposa y, sin mediar palabras, los atacó a disparos, para luego escapar de la escena. En el lugar murieron dos personas.

De inmediato, elementos de la Policía Nacional lo identificaron a través de denuncias de testigos, por lo que realizan fuertes operativos en Roatán para dar con su paradero y presentarlo ante los tribunales de justicia.