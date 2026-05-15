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Quebraron vidrios, bronca con el rival y tristeza: Las imágenes de la eliminación de Olimpia en Liga Nacional

Los Albos se quedan en el camino en busca del tricampeonato en Liga Nacional

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 22:23
Quebraron vidrios, bronca con el rival y tristeza: Las imágenes de la eliminación de Olimpia en Liga Nacional
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EL HERALDO te muestra las postales que dejó la eliminación de Olimpia a manos de Marathón en triangulares de Liga Nacional.

Fotos: EL HERALDO.
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Olimpia visitó esta noche San Pedro Sula para enfrentar a Marathón en triangulares de Liga Nacional.

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El conjunto merengue terminó cayendo con gol solitario de Rubilio Castillo.

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De manera increíble, a Olimpia le anularon 3 goles en el partido.

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Este resultado deja al león eliminado de la final del torneo Clausura 2026.
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Los futbolistas y cuerpo técnico salieron apesarados tras la derrota.
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Incluso se fueron contra el árbitro Nelson Salgado.

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Parte del staff de Olimpia fue provocado por la afición verdolaga.

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Del otro lado, todo era felicidad en Marathón.

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La afición del equipo verdolaga incluso se subió a la malla del Morazán.

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Rostros de tristeza en los jugadores del Olimpia tras caer eliminados.

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Incluso llegaron a quebrar un vidrio de los camerinos.

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Los directivos de Marathón llenos de felicidad.

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Los verdolagas llegan a la última fecha con posibilidades de meterse a la final.
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Para lograrlo deberán vencer a Real España en el estadio Francisco Morazán.
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Benguché no podía creer lo que les estaba pasando.
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El portero Edrick Menjívar fue abucheado por la afición local.
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Marathón celebró el triunfo con todo.

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Eduardo Espinel, técnico del Olimpia, fue a buscara los jugadores del equipos rival.
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Olimpia se queda fuera de la final de Liga Nacional.
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Menjívar coontra la afición de Marathón.

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