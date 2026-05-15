Quebraron vidrios, bronca con el rival y tristeza: Las imágenes de la eliminación de Olimpia en Liga Nacional

EL HERALDO te muestra las postales que dejó la eliminación de Olimpia a manos de Marathón en triangulares de Liga Nacional.
Olimpia visitó esta noche San Pedro Sula para enfrentar a Marathón en triangulares de Liga Nacional.
El conjunto merengue terminó cayendo con gol solitario de Rubilio Castillo.
De manera increíble, a Olimpia le anularon 3 goles en el partido.
Este resultado deja al león eliminado de la final del torneo Clausura 2026.
Los futbolistas y cuerpo técnico salieron apesarados tras la derrota.
Incluso se fueron contra el árbitro Nelson Salgado.
Parte del staff de Olimpia fue provocado por la afición verdolaga.
Del otro lado, todo era felicidad en Marathón.
La afición del equipo verdolaga incluso se subió a la malla del Morazán.
Rostros de tristeza en los jugadores del Olimpia tras caer eliminados.
Incluso llegaron a quebrar un vidrio de los camerinos.
Los directivos de Marathón llenos de felicidad.
Los verdolagas llegan a la última fecha con posibilidades de meterse a la final.
Para lograrlo deberán vencer a Real España en el estadio Francisco Morazán.
Benguché no podía creer lo que les estaba pasando.
El portero Edrick Menjívar fue abucheado por la afición local.
Marathón celebró el triunfo con todo.
Eduardo Espinel, técnico del Olimpia, fue a buscara los jugadores del equipos rival.
Olimpia se queda fuera de la final de Liga Nacional.
Menjívar coontra la afición de Marathón.