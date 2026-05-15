El descuido de chica en el clásico entre Marathón y Olimpia por la triangular

Las gradas del estadio Morazán de San Pedro Sula se llenó de lindas chicas para el juego por la triangular entre el Marathón y el Olimpia por le torneo Clausura
Para un clásico y la importancia que tiene este juego no puede faltar la belleza y en eso el Marathón se luce.
Las aficionadas del Marathón llegan ilusionadas con su equipo en esta triangular, quieren estar en la final.
No hay duda que Marathón ya va ganando. Esta lincha chica se 'robó' las miradas en las gradas del Morazán. Es fiel aficionada del verde.
Otra chica verdolaga que robó suspiros, pero ojo, ella llegó bien acompañada y del equipo rival; Olimpia.
Olimpia tabién hizo llegar lindas aficionadas al Morazán para este partido por la triangular del torneo Clausura.
Esta chica no se percató que estaba siendo fotografiada por el lente de Diario El Heraldo y tuvo el descuido de no poder posar.
¿Resguardada? No, para nada, solo es el pasillo de campeón que se le hizo estas guapas jóvenes.
Hay alguien que no se pierde los partidos del Olimpia y más cuando son en San Pedro Sula y siempre luciendo los colores del conjunto 'melenudo'.
Mientras que empresas privadas también hicieron llegar a lindas edecanes que sin duda también brillaron con su belleza.