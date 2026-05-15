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El descuido de chica en el clásico entre Marathón y Olimpia por la triangular

Las gradas del estadio Morazán de San Pedro Sula se llenó de lindas chicas para el juego por la triangular entre el Marathón y el Olimpia por le torneo Clausura

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 19:25
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Las gradas del estadio Morazán de San Pedro Sula se llenó de lindas chicas para el juego por la triangular entre el Marathón y el Olimpia por le torneo Clausura
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Para un clásico y la importancia que tiene este juego no puede faltar la belleza y en eso el Marathón se luce.
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Las aficionadas del Marathón llegan ilusionadas con su equipo en esta triangular, quieren estar en la final.
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No hay duda que Marathón ya va ganando. Esta lincha chica se 'robó' las miradas en las gradas del Morazán. Es fiel aficionada del verde.
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Otra chica verdolaga que robó suspiros, pero ojo, ella llegó bien acompañada y del equipo rival; Olimpia.
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Olimpia tabién hizo llegar lindas aficionadas al Morazán para este partido por la triangular del torneo Clausura.
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Esta chica no se percató que estaba siendo fotografiada por el lente de Diario El Heraldo y tuvo el descuido de no poder posar.
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¿Resguardada? No, para nada, solo es el pasillo de campeón que se le hizo estas guapas jóvenes.

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Hay alguien que no se pierde los partidos del Olimpia y más cuando son en San Pedro Sula y siempre luciendo los colores del conjunto 'melenudo'.
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Mientras que empresas privadas también hicieron llegar a lindas edecanes que sin duda también brillaron con su belleza.
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