Capturan a presunta marera con piedras de crack, dinero y teléfonos celulares en Ojojona

Tegucigalpa, Honduras.-Una mujer vinculada a la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13), fue capturada mediante una operación de allanamiento de morada con orden judicial, por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).
La acción se llevó a cabo por miembros de la división de inteligencia asignados a la Regional No-5, en coordinación con la Fiscalía Contra el Microtráfico y Asociación para Delinquir, con apoyo de agentes de la UMEP No-14 de Sabanagrande.
La operación se desarrolló en el barrio El Calvario, municipio de Ojojona, Francisco Morazán, donde las autoridades dieron detención a la fémina que fue identificada como Alma Elizabeth Castillo Bonilla, de 31 años de edad, originaria y residente de la zona donde se le dio detención.
De acuerdo con el informe policial, la mujer que es conocida con el alias de “La Patrona”, es integrante activa de la Mara Salvatrucha y ostentaba el rango de “Placera” dentro de la estructura criminal.
Las investigaciones realizadas por los agentes de investigación encubiertos, surgieron tras varias denuncias ciudadanas que señalaban a la fémina de dedicarse presuntamente a la venta y distribución de drogas en el sector de Sabanagrande y zonas aledañas.
Durante la inspección realizada en la vivienda, las autoridades policiales decomisaron 61 envoltorios plásticos transparentes conteniendo supuesta droga crack, 15 piedras de la misma sustancia, ocho teléfonos celulares de diferentes marcas.
Además, se encontró dinero en efectivo en billetes de distintas denominaciones, supuestamente obtenido producto de la venta que había realizado de alucinógenos, un zapato tipo tenis color negro en donde escondía la droga y una cámara de videovigilancia.
La detenida, junto a la evidencia decomisada, fue remitida a un juzgado de Tegucigalpa donde será acusada por la Fiscalía de Microtráfico, por el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud del Estado de Honduras.