Capturan a presunta marera con piedras de crack, dinero y teléfonos celulares en Ojojona

Tegucigalpa, Honduras.-Una mujer vinculada a la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13), fue capturada mediante una operación de allanamiento de morada con orden judicial, por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco). La acción se llevó a cabo por miembros de la división de inteligencia asignados a la Regional No-5, en coordinación con la Fiscalía Contra el Microtráfico y Asociación para Delinquir, con apoyo de agentes de la UMEP No-14 de Sabanagrande.

La operación se desarrolló en el barrio El Calvario, municipio de Ojojona, Francisco Morazán, donde las autoridades dieron detención a la fémina que fue identificada como Alma Elizabeth Castillo Bonilla, de 31 años de edad, originaria y residente de la zona donde se le dio detención. De acuerdo con el informe policial, la mujer que es conocida con el alias de “La Patrona”, es integrante activa de la Mara Salvatrucha y ostentaba el rango de “Placera” dentro de la estructura criminal. Las investigaciones realizadas por los agentes de investigación encubiertos, surgieron tras varias denuncias ciudadanas que señalaban a la fémina de dedicarse presuntamente a la venta y distribución de drogas en el sector de Sabanagrande y zonas aledañas.