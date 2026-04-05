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Detienen a mujer por tráfico de drogas en San Juan de Opoa, Copán

Agentes de la Dipampco ejecutaron la detención en la aldea Santa Elena de San Juan de Opoa, Copán y remitieron a la fémina a la Fiscalía junto a las evidencias

  • Actualizado: 05 de abril de 2026 a las 10:26
Detienen a mujer por tráfico de drogas en San Juan de Opoa, Copán

Por considerarla responsable del delito de tráfico de drogas, Glenda Yamileth Flores Turcios, fue capturada por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Una mujer identificada como Glenda Yamileth Flores Turcios de 28 años de edad, fue capturada por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), en la aldea Santa Elena del municipio de San Juan de Opoa, Copán, acusada de tráfico de drogas.

La detención la ejecutaron los funcionarios policiales para combatir el narcomenudeo en la zona occidental del país.

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Los uniformados se desplazaron a la zona donde lograron ubicar a la fémina, que de acuerdo al informe policial se dedicaba a la venta de narcóticos.

Al momento de realizar una inspección, los agentes le decomisaron varios envoltorios conteniendo marihuana, los que estaban listos para su comercialización.

Además se le decomisó dinero en efectivo, el cual se presume era producto de la venta de sustancias ilícitas en el sector.

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Glenda Yamileth Flores Turcios fue remitida al Ministerio Público de Santa Rosa de Copán para continuar con el proceso judicial, ya que será acusada de cometer el delito de tráfico de drogas.

Los agentes de investigación continuarán con las acciones para sacar de circulación a personas vinculadas al tráfico de estupefacientes que amenazan la tranquilidad en los diferentes sectores de la zona occidental del país.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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