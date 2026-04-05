Detienen a mujer por tráfico de drogas en San Juan de Opoa, Copán

Tegucigalpa, Honduras.-Una mujer identificada como Glenda Yamileth Flores Turcios de 28 años de edad, fue capturada por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), en la aldea Santa Elena del municipio de San Juan de Opoa, Copán, acusada de tráfico de drogas. La detención la ejecutaron los funcionarios policiales para combatir el narcomenudeo en la zona occidental del país.

Los uniformados se desplazaron a la zona donde lograron ubicar a la fémina, que de acuerdo al informe policial se dedicaba a la venta de narcóticos. Al momento de realizar una inspección, los agentes le decomisaron varios envoltorios conteniendo marihuana, los que estaban listos para su comercialización. Además se le decomisó dinero en efectivo, el cual se presume era producto de la venta de sustancias ilícitas en el sector.