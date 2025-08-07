  1. Inicio
Cae "La Gorda", presunta traficante de droga de Negro Volqueta

La captura de la mujer se registró en el municipio de San Luis, Santa Bárbara. La mujer tiene el rango de Traka, según las autoridades

  • 07 de agosto de 2025 a las 13:14
Bety Belnilcia Sagastume Ayala fue detenida por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado.

Foto: Cortesía.

San Luis, Santa Bárbara.- Una mujer de 30 años fue capturada este jueves por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), por su presunta participación en el tráfico de drogas en el municipio de San Luis, Santa Bárbara.

La detenida fue identificada como Bety Belnilcia Sagastume Ayala, conocida como “La Gorda”, supuesta integrante del grupo delictivo organizado denominado “Negro Volqueta”.

De acuerdo con las autoridades, la capturada ostentaba el rango de “Traka” dentro de la estructura criminal y era la encargada del programa de distribución y venta de estupefacientes en diversas zonas del municipio desde hace aproximadamente un año.

Durante el operativo, los agentes le decomisaron dos envoltorios plásticos con polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso estimado de cuatro onzas. También se le incautó un teléfono celular, el cual será analizado como parte de las diligencias investigativas.

Sagastume Ayala ya contaba con antecedentes por delitos vinculados al narcotráfico. En diciembre de 2024 fue arrestada en la colonia Palermo, en El Progreso, Yoro, por el mismo delito.

La sospechosa fue remitida a la Fiscalía Local de Santa Bárbara para que se continúe con el proceso legal correspondiente.

