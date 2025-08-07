Cae hombre que abusó sexualmente de dos niñas de 8 y 12 años de edad

El Porvenir, Atlántida.- Un hombre de 33 años fue capturado en las últimas horas por su presunta responsabilidad en agresiones sexuales agravadas y continuadas contra dos niñas, de 8 y 12 años de edad, en el departamento de Atlántida.
La detención se realizó en el sector La Unión, municipio de El Porvenir, por agentes de la Unidad Departamental de Investigación Criminal #01 (UDIC-01), en el marco de las operaciones del Plan Solución Contra el Crimen Fase III.
El sospechoso, originario de La Masica y residente en el lugar donde lo aprehendieron, fue arrestado en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, el 4 de agosto del presente año.
De acuerdo con el requerimiento judicial, el individuo enfrenta cargos por agresiones sexuales agravadas continuadas en perjuicio de una niña de 8 años y por delitos similares contra una menor de 12 años.
Durante su detención, se le leyeron sus derechos y los cargos que se le imputan. Posteriormente, fue trasladado ante la autoridad judicial competente para enfrentar el debido proceso.
Datos
En los últimos 8 años se contabilizan 33,600 víctimas de delitos sexuales, pero más de la mitad (el 53%), según los registros del Ministerio Público, fueron contra menores de entre 0 y 17 años. Es decir, de las víctimas reportadas entre 2017 y junio de 2025, un total de 17,829 (5 de cada 10 víctimas) eran niños y adolescentes.
A través de la solicitud de información SOL-MP-3178 este rotativo conoció que un tercio de las víctimas de delitos sexuales tenía entre 12 y 17 años, mientras que el 17% eran apenas unos niños, ya que no pasaban de los 11 años. Incluso, hubo 1,339 denuncias en menores de 0 a 5 años. El resto eran jóvenes, adultos y adultos mayores.