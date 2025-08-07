Cae hombre que abusó sexualmente de dos niñas de 8 y 12 años de edad

El Porvenir, Atlántida.- Un hombre de 33 años fue capturado en las últimas horas por su presunta responsabilidad en agresiones sexuales agravadas y continuadas contra dos niñas, de 8 y 12 años de edad, en el departamento de Atlántida. La detención se realizó en el sector La Unión, municipio de El Porvenir, por agentes de la Unidad Departamental de Investigación Criminal #01 (UDIC-01), en el marco de las operaciones del Plan Solución Contra el Crimen Fase III.

El sospechoso, originario de La Masica y residente en el lugar donde lo aprehendieron, fue arrestado en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, el 4 de agosto del presente año. De acuerdo con el requerimiento judicial, el individuo enfrenta cargos por agresiones sexuales agravadas continuadas en perjuicio de una niña de 8 años y por delitos similares contra una menor de 12 años. Durante su detención, se le leyeron sus derechos y los cargos que se le imputan. Posteriormente, fue trasladado ante la autoridad judicial competente para enfrentar el debido proceso.

