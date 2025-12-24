Jefe del Estado Mayor Conjunto se reúne con el jefe militar de EE UU para reforzar cooperación

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Héctor Benjamín Valerio Ardón, sostuvo ayer un encuentro con el agregado militar y jefe del Grupo Militar de los Estados Unidos, coronel Víctor Allan Kent, como parte del fortalecimiento de las relaciones bilaterales en materia de defensa.

De acuerdo con lo expresado por el alto mando hondureño, la visita del oficial estadounidense representa una señal de continuidad en la cooperación histórica que ambas instituciones han mantenido a lo largo de los años.

Valerio explicó que el acercamiento incluyó un saludo protocolario por su reciente nombramiento, así como el intercambio de criterios orientados a consolidar la colaboración entre las Fuerzas Armadas y las de Estados Unidos, destacando el respaldo recibido en distintos ámbitos estratégicos.