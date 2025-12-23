Gobierno aumentó a 3,000 dólares el incentivo para que migrantes se autodeporten

Tegucigalpa, Honduras.- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) incrementó a 3,000 dólares (cerca de 80,000 lempiras) al incentivo para los inmigrantes que abandonen el país de manera voluntaria, mediante la aplicación CBP Home. Mediante un comunicado, las autoridades estadounidenses informaron que los inmigrantes indocumentados que se registren para autodeportarse a través de la aplicación CBP Home antes de fin de año recibirán el estipendio, además de un vuelo gratuito a casa. "Si desean regresar voluntariamente a su país de origen y se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos, les daremos 3,000 dólares durante las fiestas para que puedan regresar a casa. Les compraremos el boleto de avión y les daremos 3,000 dólares para que regresen a su país", dijo la secretaria del DHS, Kristi Noem.

Noem especificó a medios estadounidenses que el aumento del incentivo de salida sólo será efectivo hasta el fin de año e incluye a personas que no han sido detenidas por agentes migratorios y aquellos que están detenidos y no tienen cargos penales en su contra. "Los inmigrantes indocumentados deberían aprovechar esta oportunidad y autodeportarse porque, si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán", indicó. El Gobierno del presidente Donald Trump había anunciado en mayo pasado un estipendio de 1,000 dólares y el billete de avión de regreso a sus países a los inmigrantes indocumentados que elijan salir voluntariamente del país. En lo que va de este año son 1.9 millones de inmigrantes indocumentados que se han autodeportado voluntariamente y decenas de miles han utilizado el programa de la CBP Home, señala el departamento de Seguridad Nacional. Para César Castillo, director del Observatorio de Migraciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el incentivo podría motivar el retorno de varios hondureños que ingresaron de manera irregular.