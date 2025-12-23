Maestros denuncian que autoridades no han acreditado el pago del salario de diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días de finalizar el año, miles de docentes que laboran en el sistema educativo público continúan a la espera del pago correspondiente al mes de diciembre. La situación ha generado preocupación, incertidumbre y malestar en el gremio magisterial, quienes a través de las redes sociales se quejaron. Profesores de distintos departamentos del país han denunciado que, hasta la fecha, el salario de diciembre no ha sido acreditado en sus cuentas bancarias, pese a que ya concluyó la fecha en que se debía hacer efectivo el salario.

"Los pagos tienen que ser en tiempo y forma, también las vacaciones muy tarde las pagan. Esa es la verdad", indicó uno de los maestros a través de la plataforma de Facebook. "Siempre al magisterio lo hacen como quieren", lamentó otros profesora en uno de los grupos de docentes. La falta de pago afecta directamente la economía de los docentes, pues muchos dependen exclusivamente de su salario para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, transporte y compromisos financieros adquiridos durante el año. "Vamos a pasar Navidad sin dinero, y para los que dicen que es mejor que paguen en enero que bien por ustedes que tienen plata, los que somos asalariados dependemos de nuestro salario", dijo la maestra Dina Medina. Varios educadores señalaron que este retraso se repite cada año, lo que evidencia problemas estructurales en la planificación financiera del Estado.