Honduras acumula 16,392 casos sospechosos de dengue y siete fallecidos en lo que va de 2025

Los datos reflejan que no hubo variaciones significativas en comparación con las dos semanas anteriores, cuando se contabilizaron 617 casos.

La OPS informó que entre las semanas epidemiológicas 48 y 49, correspondientes al período del 23 de noviembre al 6 de diciembre, se registraron 623 nuevos casos de esta enfermedad transmitida por el zancudo Aedes aegypti.

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos sospechosos de dengue en el país continúan en aumento y ya suman 16,392 en lo que va del año, con siete personas fallecidas, según el más reciente reporte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Del total de enfermos acumulados en 2025, 406 personas han sido confirmadas con dengue mediante pruebas de laboratorio, y de estas 218 presentaron dengue grave, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud (Sesal) presentadas ante la OPS.

Entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre se reportaron dos muertes por sospecha de dengue; sin embargo, las autoridades aún no han brindado detalles sobre los fallecidos.

Las estadísticas señalan que los menores de cinco años conforman el grupo más vulnerable ante esta enfermedad, ya que representan más del 80 % de las muertes asociadas al dengue.

Las autoridades sanitarias también advirtieron que los adultos mayores, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades crónicas —como diabetes, hipertensión o afecciones renales— presentan mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves de manera acelerada.

En ese contexto, especialistas subrayan la prevención como la herramienta más efectiva para frenar la propagación del virus.

Recomiendan eliminar los criaderos del zancudo, como recipientes con agua estancada, llantas, botellas y pilas sin tapar, ya que esta acción sigue siendo la medida más eficaz para reducir la proliferación del vector.

Asimismo, aconsejan el uso de repelente, mosquiteros y ropa que cubra brazos y piernas, especialmente en zonas con alta incidencia de contagios.

Las autoridades recordaron que el zancudo transmisor del dengue pica principalmente durante el día, por lo que las medidas de protección deben mantenerse de forma constante.

En lo que va del año, el Hospital Escuela, principal centro asistencial del país, ha reportado 324 casos sospechosos y tres fallecimientos.