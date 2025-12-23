Empleados administrativos del San Felipe y el IHSS no laborarán el viernes 26 de diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- El personal administrativo del hospital General San Felipe tendrá asueto este viernes 26 de diciembre, informaron las autoridades. Mediante una circular emitida este martes, la jefatura de Recursos Humanos del centro asistencial dio a conocer a los empleados que el día miércoles 24 de diciembre se trabajará con normalidad. Sin embargo, "el viernes 26 se autoriza asueto a cuenta de vacaciones", señala el comunicado.

En ese sentido solicita a cada jefe de servicio "programar y organizar las coberturas correspondientes en los servicios que operan las 24 horas del día, garantizando la continuidad de la atención sin que se vea afectado el derecho a la salud de los pacientes", indica el documento. Agrega que la programación de las citas de pacientes para los días 24 y 31 deben de estar con la programación normal de atenciones.

En el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) también otorgará feriado a los empleados administrativos a cuenta de vacaciones el viernes 26 de diciembre y el 2 de enero. En el caso del IHSS, los empleados administrativos tendrán feriado el 24, 25 y 26 de diciembre. El comunicado que se emitió este martes indica que "durante estos días se realizarán jornadas de fumigación y aseo general en nuestras instalaciones, con el objetivo de brindar espacios limpios y seguros".

No obstante, las autoridades aseguran que las Unidades de Emergencia y los servicios de apoyo asistencial trabajarán con normalidad durante los días de asueto. Las disposiciones de ambos hospitales se enmarcan a lo dispuesto por la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización que decidió conceder asueto a cuenta de vacaciones, a todas las dependencias del Gobierno Central, instituciones descentralizadas y desconcentradas los días miércoles 24 y viernes 26 de diciembre de 2025, así como el miércoles 31 de diciembre de 2025 y el viernes 2 de enero de 2026.