Dentro del vagón de una rastra encuentran muerto a un albañil en Ocotepeque

La Labor, Ocotepeque.- En el interior de un vagón de un vehículo tipo rastra fue encontrado el cuerpo sin vida de un albañil en el municipio de La Labor, del departamento de Ocotepeque.
El fallecido fue identificado como Marvin Yobani López, quien era originario de Danlí, El Paraíso, pero se había trasladado hasta La Labor para trabajar.
Según información preliminar, una intoxicación alcohólica provocó su muerte, quedando su cuerpo tendido en el vagón que le prestaron para vivir en el barrio El Campamento.
Al lugar llegaron elementos de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico. Se esperan los resultados de la autopsia para confirmar o descartar si la ingesta de alcohol habría derivado en su muerte.
Armando Moratalla, líder comunitario en La Labor, comentó que López desde hace años se había instalado en el municipio occidental.
Asimismo, dijo que la corporación municipal está dispuesta a apoyar con el ataúd para López, pero reconoce que será Medicina Forense quien tome la determinación.
Encuentran a un muerto en San Marcos, Ocotepeque
Por otro lado, el miércoles 6 de agosto en un río fue encontrado un hombre muerto en el municipio de San Marcos, Ocotepeque.
El fallecido fue identificado preliminarmente como José Pablo León Landaverde, de aproximadamente 55 años de edad y quien era originario del mismo municipio en mención.
El cadáver que flotaba en el río Grande fue hallado por transeúntes, quienes llamaron al Sistema Nacional de Emergencias 911 para reportar el fallecimiento. Hasta el momento no se han brindado detalles sobre la causa de su muerte.