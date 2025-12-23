"Le empecé a dar regalitos": Malena revela cómo inició su relación con Eduardito Maldonado

Malena Maradiaga es una joven de 19 años de edad y mantiene una relación con Eduardito Maldonado, de 16 años, hijo del reconocido periodista Eduardo Maldonado. ¿Cómo surgió el amor?
Para nadie es un secreto que Maradiaga laboró para el canal de quien ahora es su suegro. Ante las críticas, la joven decidió compartir cómo inició su historia de amor.
Malena Maradiaga relató que conoció a Eduardito y que su relación comenzó como una amistad, la cual poco a poco fue fortaleciéndose.
"Todo surgió así, fue lento, con calma, y fue lo que más me encantó", expresó Malena Maradiaga.
Seguidamente agregó: "Me acuerdo que cuando yo lo conozco a él fue en un concierto y yo le decía que pensaba que él era como creído".
"Empecé a conocerlo bien, él llegaba al canal y hablábamos. Luego, Alisson Mejía, por una razón u otra, se fue del canal y yo quedé solita".
"Se me fueron mis mejores amigas y quedé sola; entonces, en mis tiempos de almuerzo y en los momentos en que quedaba libre y quería platicar, él era quien siempre estaba allí".
"Siempre estaba allí y, de una u otra forma, me empezó a gustar la manera en la que me decía las cosas, cómo me preguntaba y cómo se comportaba", confesó Malena.
"Luego de eso me empezó a llevar comida y yo le empezaba a dar regalitos. Ambos nos preocupábamos el uno por el otro".
"Éramos una amistad bien bonita y yo dije: qué bonito, una vez que me defendió de una persona malintencionada. Estando en el lugar donde yo trabajaba, esa persona estaba enojada y se desquitó conmigo, y él le puso un alto", relató la joven, quien aseguró que con el pasar del tiempo se hicieron novios.