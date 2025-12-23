  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

"Le empecé a dar regalitos": Malena revela cómo inició su relación con Eduardito Maldonado

Tras hacer pública su relación, Malena Maradiaga ha sido fuertemente cuestionada; sin embargo, asegura que todo fue un proceso que, con el tiempo, los llevó a consolidar una relación

  • Actualizado: 23 de diciembre de 2025 a las 12:54
Le empecé a dar regalitos: Malena revela cómo inició su relación con Eduardito Maldonado
1 de 10

Malena Maradiaga es una joven de 19 años de edad y mantiene una relación con Eduardito Maldonado, de 16 años, hijo del reconocido periodista Eduardo Maldonado. ¿Cómo surgió el amor?

 Foto: Redes sociales
Le empecé a dar regalitos: Malena revela cómo inició su relación con Eduardito Maldonado
2 de 10

Para nadie es un secreto que Maradiaga laboró para el canal de quien ahora es su suegro. Ante las críticas, la joven decidió compartir cómo inició su historia de amor.

 Foto: Redes sociales
Le empecé a dar regalitos: Malena revela cómo inició su relación con Eduardito Maldonado
3 de 10

Malena Maradiaga relató que conoció a Eduardito y que su relación comenzó como una amistad, la cual poco a poco fue fortaleciéndose.

 Foto: Redes sociales
Le empecé a dar regalitos: Malena revela cómo inició su relación con Eduardito Maldonado
4 de 10

"Todo surgió así, fue lento, con calma, y fue lo que más me encantó", expresó Malena Maradiaga.

 Foto: Redes sociales
Le empecé a dar regalitos: Malena revela cómo inició su relación con Eduardito Maldonado
5 de 10

Seguidamente agregó: "Me acuerdo que cuando yo lo conozco a él fue en un concierto y yo le decía que pensaba que él era como creído".

 Foto: Redes sociales
Le empecé a dar regalitos: Malena revela cómo inició su relación con Eduardito Maldonado
6 de 10

"Empecé a conocerlo bien, él llegaba al canal y hablábamos. Luego, Alisson Mejía, por una razón u otra, se fue del canal y yo quedé solita".

 Foto: Redes sociales
Le empecé a dar regalitos: Malena revela cómo inició su relación con Eduardito Maldonado
7 de 10

"Se me fueron mis mejores amigas y quedé sola; entonces, en mis tiempos de almuerzo y en los momentos en que quedaba libre y quería platicar, él era quien siempre estaba allí".

 Foto: Redes sociales
Le empecé a dar regalitos: Malena revela cómo inició su relación con Eduardito Maldonado
8 de 10

"Siempre estaba allí y, de una u otra forma, me empezó a gustar la manera en la que me decía las cosas, cómo me preguntaba y cómo se comportaba", confesó Malena.

 Foto: Redes sociales
Le empecé a dar regalitos: Malena revela cómo inició su relación con Eduardito Maldonado
9 de 10

"Luego de eso me empezó a llevar comida y yo le empezaba a dar regalitos. Ambos nos preocupábamos el uno por el otro".

 Foto: Redes sociales
Le empecé a dar regalitos: Malena revela cómo inició su relación con Eduardito Maldonado
10 de 10

"Éramos una amistad bien bonita y yo dije: qué bonito, una vez que me defendió de una persona malintencionada. Estando en el lugar donde yo trabajaba, esa persona estaba enojada y se desquitó conmigo, y él le puso un alto", relató la joven, quien aseguró que con el pasar del tiempo se hicieron novios.

Foto: Redes sociales
Cargar más fotos