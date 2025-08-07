De varios disparos matan a hombre en la colonia Paz de Cristo de San Pedro Sula

La víctima fue identificada como Jairo Alvarado Rodríguez , de 34 años de edad, quien, según información preliminar, recibió varios disparos en la cabeza.

San Pedro Sula, Honduras.– Un hombre fue asesinado a balazos la noche del miércoles 6 de agosto en la colonia La Paz de Cristo, en la ciudad de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Alvarado Rodríguez fue interceptado en una esquina solitaria del mencionado sector, ubicado cerca del segundo anillo de circunvalación de la ciudad industrial, donde residía.

Tras el crimen, vecinos dieron aviso al Sistema Nacional de Emergencias 911, que envió una patrulla de la Policía Nacional, la cual confirmó el homicidio.

El cuerpo fue levantado por personal de Medicina Forense y trasladado a la morgue de San Pedro Sula, donde se le practicará la autopsia antes de ser entregado a sus familiares.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realiza las indagaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables y determinar las causas por las que le habrían quitado la vida.

La violencia continúa dejando una estela de luto y dolor entre las familias hondureñas, con el asesinato de 745 personas en 25 municipios del país entre el 1 de enero y el 20 de julio de 2025.

Datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) establecen que los municipios del Distrito Central, San Pedro Sula y La Ceiba ocupan los tres primeros lugares en incidencia de homicidios.