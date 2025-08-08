Arrestan a “La Inquieta” por distribuir drogas en Ciudad España

Tegucigalpa, Honduras.- En posesión de varios envoltorios de drogas listos para su distribución, fue capturada una integrante de la Pandilla 18 en la colonia Ciudad España, del Valle de Amarateca.

La detenida fue identificada como Itzy Jorleny Salmerón Elvir, de 18 años, alias “La Inquieta”, quien, según las investigaciones de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), se encargaba de abastecer y distribuir drogas en al menos cinco colonias del sector.

El informe policial indica que “La Inquieta” es considerada una peligrosa integrante de la estructura criminal, encargada del suministro de estupefacientes en varios puntos de venta controlados por la Pandilla 18 en el Valle de Amarateca.