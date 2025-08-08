Arrestan a “La Inquieta” por distribuir drogas en Ciudad España

Tegucigalpa, Honduras.- En posesión de varios envoltorios de drogas listos para su distribución, fue capturada una integrante de la Pandilla 18 en la colonia Ciudad España, del Valle de Amarateca.
La detenida fue identificada como Itzy Jorleny Salmerón Elvir, de 18 años, alias “La Inquieta”, quien, según las investigaciones de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), se encargaba de abastecer y distribuir drogas en al menos cinco colonias del sector.
El informe policial indica que “La Inquieta” es considerada una peligrosa integrante de la estructura criminal, encargada del suministro de estupefacientes en varios puntos de venta controlados por la Pandilla 18 en el Valle de Amarateca.
Al momento de su arresto, a la fémina se le decomisó una importante cantidad de envoltorios de droga los que estaban listos para la comercialización.
Los equipos policiales dieron a conocer que abrirán nuevas líneas de investigación para determinar si la mujer está implicada en otros delitos cometidos por miembros de la Pandilla 18 en la zona, entre ellos el cobro de extorsión, amenazas y coordinación logística para ejecutar actividades ilícitas.
La fémina fue remitida a la Fiscalía donde será acusada de cometer el delito de venta de drogas y luego será puesta a orden del juzgado competente para continuar con el proceso judicial correspondiente.