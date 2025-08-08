  1. Inicio
  2. · Sucesos

Arrestan a “La Inquieta” por distribuir drogas en Ciudad España

Una integrante de la Pandilla 18 fue capturada en Ciudad España con envoltorios de droga los que estaban listos para la venta en el Valle de Amarateca

  • 08 de agosto de 2025 a las 10:25
Arrestan a “La Inquieta” por distribuir drogas en Ciudad España

En posesión de envoltorios de droga, agentes de la Dipampco capturaron a Itzy Jorleny Salmerón Elvir, alias “La Inquieta”, distribuidora de estupefacientes en el Valle de Amarateca del Distrito Central.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- En posesión de varios envoltorios de drogas listos para su distribución, fue capturada una integrante de la Pandilla 18 en la colonia Ciudad España, del Valle de Amarateca.

La detenida fue identificada como Itzy Jorleny Salmerón Elvir, de 18 años, alias “La Inquieta”, quien, según las investigaciones de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), se encargaba de abastecer y distribuir drogas en al menos cinco colonias del sector.

El informe policial indica que “La Inquieta” es considerada una peligrosa integrante de la estructura criminal, encargada del suministro de estupefacientes en varios puntos de venta controlados por la Pandilla 18 en el Valle de Amarateca.

Caen supuestos pandilleros en Ciudad España

Al momento de su arresto, a la fémina se le decomisó una importante cantidad de envoltorios de droga los que estaban listos para la comercialización.

Los equipos policiales dieron a conocer que abrirán nuevas líneas de investigación para determinar si la mujer está implicada en otros delitos cometidos por miembros de la Pandilla 18 en la zona, entre ellos el cobro de extorsión, amenazas y coordinación logística para ejecutar actividades ilícitas.

Detienen a dos supuestos gatilleros de la pandilla 18 en Ciudad España, Amarateca

La fémina fue remitida a la Fiscalía donde será acusada de cometer el delito de venta de drogas y luego será puesta a orden del juzgado competente para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias