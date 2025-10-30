Capturan a pareja que se dedicaba a distribuir drogas en La Unión, Copán

La Unión, Honduras.- Una pareja acusada de distribuir drogas fue detenida en la aldea Arranca Barba, en el municipio de La Unión, departamento de Copán.

De acuerdo con la investigación de las autoridades policiales, los dos imputados se dedicaban a la venta y distribución de sustancias ilícitas en ese municipio.

La mujer fue identificada como “Irma”, de 44 años, originaria de Copán. Mientras que el hombre es conocido por el apodo de “Pepino”, tiene 23 años y pertenece al departamento de Santa Bárbara.