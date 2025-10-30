Capturan a pareja que se dedicaba a distribuir drogas en La Unión, Copán

La Unión, Honduras.- Una pareja acusada de distribuir drogas fue detenida en la aldea Arranca Barba, en el municipio de La Unión, departamento de Copán.
De acuerdo con la investigación de las autoridades policiales, los dos imputados se dedicaban a la venta y distribución de sustancias ilícitas en ese municipio.
La mujer fue identificada como “Irma”, de 44 años, originaria de Copán. Mientras que el hombre es conocido por el apodo de “Pepino”, tiene 23 años y pertenece al departamento de Santa Bárbara.
Elementos de la Policía Nacional allanaron la vivienda donde residía la pareja, tras recibir una denuncia.
En el operativo se les decomisaron 16 envoltorios plásticos transparentes que contenían en su interior varias onzas de polvo blanco, supuesta cocaína.
Además, encontraron 36,607 lempiras, aparentemente procedentes de la venta de drogas, y materiales para procesarlas, los cuales estaban en posesión de los imputados.
Los detenidos serán procesados por suponerlos responsables del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.
Ambos implicados fueron trasladados hasta las instancias correspondientes, donde se dará continuidad a la investigación y se determinará su inocencia o culpabilidad.