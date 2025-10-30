Muere hombre que había quedado atrapado en alcantarilla de Peña Blanca

Pese a los esfuerzos de los socorristas, quienes emplearon diversas maniobras y equipos especializados para salvarle la vida, la víctima fue extraída sin signos vitales.

Las Vegas, Santa Bárbara.- Miembros del Cuerpo de Bomberos realizaron un arduo operativo de rescate luego de que un hombre quedara atrapado dentro de una alcantarilla en la aldea Peña Blanca, municipio de Las Vegas, Santa Bárbara.

De acuerdo con el informe preliminar, el fallecido fue identificada como Gisel Molina, de 54 años.

Según se conoció, el hombre se habría metido a la cuneta y fue arrastrado por el agua hasta la alcantarilla.

Este nuevo incidente se suma a la serie de tragedias ocasionadas por las fuertes lluvias que han azotado Honduras durante el mes de octubre.

Según reportes de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), al menos 12 personas han perdido la vida a causa de derrumbes, deslizamientos y crecidas de ríos en diferentes regiones del país.

Los departamentos más afectados han sido Francisco Morazán, Santa Bárbara, Cortés y Olancho, donde las precipitaciones han provocado inundaciones, daños en viviendas y la interrupción de vías principales.