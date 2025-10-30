Cae presunto responsable del asesinato de joven hallada muerta en camioneta en San Pedro Sula

El arresto se realizó en las últimas horas en la residencial Salamanca, mismo lugar donde residía la víctima junto con el ahora detenido, quien era su pareja sentimental.

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía Nacional informó la captura de Sergio David Florentino Díaz , principal sospechoso del asesinato de Brenda Janeth Gómez, una joven de 28 años que fue encontrada sin vida dentro de una camioneta el pasado 10 de septiembre en el sector de Bermejo, al sur de San Pedro Sula.

De acuerdo con los resultados de la autopsia practicada por Medicina Forense, Brenda Janeth falleció por estrangulamiento, lo que desmiente la versión inicial de Florentino Díaz, quien había manifestado que su compañera murió por causas naturales.

Las autoridades también revelaron que el sospechoso está siendo investigado por la muerte de su anterior esposa, debido a las similitudes entre ambos casos. Esta coincidencia ha levantado sospechas sobre un posible patrón de violencia en las relaciones del detenido.

El día del hallazgo, Florentino Díaz declaró que había encontrado a Brenda sin signos vitales en su vivienda y que luego avisó a la familia. Sin embargo, los parientes de la víctima cuestionaron su versión desde el inicio.

“Él me llamó para decirme que mi hija estaba morada y muerta. Yo le pedí que la trajera, pero ya no había nada que hacer”, relató entre lágrimas doña Florinda Gómez, madre de la joven.

Durante las investigaciones, los peritos forenses confirmaron que el cuerpo presentaba golpes visibles en la nariz y la frente, lo que refuerza la hipótesis de una muerte violenta.

El Ministerio Público informó que envió muestras adicionales al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Tegucigalpa para realizar estudios complementarios y confirmar la causa exacta del deceso.