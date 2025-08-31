  1. Inicio
Con drogas, armas y casi medio millón de lempiras detienen a cinco personas en Cedros

El Ministerio Público y demás autoridades investigan la vinculación de los detenidos con alguna banda delictiva dedicada al microtráfico de drogas

  • 31 de agosto de 2025 a las 15:10
Las cinco personas junto a las evidencias decomisadas en los seis allanamientos en Cedros.

Foto: Cortesía MP

Tegucigalpa, Honduras.- En posesión de una considerable cantidad de distintas drogas, armas y dinero en efectivo, cinco personas fueron capturadas por varias unidades militares y policiales, en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).

La aprehensión se produjo en la aldea Siria, perteneciente al municipio de Cedros, en el centro-norte de Francisco Morazán. Los arrestados son: Roger Nahún, Cristian Gabriel y Gloria Marina Henríquez Peña, así como Franco Alexi López Cálix y Carmen Amparo Martínez Acosta; detenidos durante seis allanamientos de morada en la citada comunidad.

En las viviendas allanadas se encontraron 1,079 gramos de cocaína, 4,459 gramos de marihuana especial y varios envoltorios con piedras de crack, con un peso aproximado de 76 gramos.

De igual manera, las autoridades hallaron tres pistolas, un fusil de uso comercial y un fusil AR-15 de uso prohibido, además de 159 proyectiles de uso prohibido sin percutir, dos vehículos, dos motocicletas, seis teléfonos celulares, 430,150 lempiras y 2,109 dólares estadounidenses.

Cargos a enfrentar

Los cinco capturados serán presentados en las próximas horas ante los tribunales de justicia junto con la evidencia recolectada. Podrían enfrentar cargos penales por tráfico de drogas agravado y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones de uso comercial y prohibido.

El Ministerio Público (MP) solicitará que se les impongan medidas cautelares privativas de libertad, con el fin de continuar el proceso penal en su contra y ampliar las investigaciones para determinar si están relacionados con otras actividades ilícitas en la zona.

En la operación antinarcóticos también participaron la Fiscalía Contra el Crimen Organizado (Fescco), Regional Comayagua, la Policía Militar del Orden Público (PMOP), el sistema de videovigilancia C2 y la Unidad de Inteligencia Criminal (UIC).

