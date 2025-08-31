Con drogas, armas y casi medio millón de lempiras detienen a cinco personas en Cedros

Tegucigalpa, Honduras.- En posesión de una considerable cantidad de distintas drogas, armas y dinero en efectivo, cinco personas fueron capturadas por varias unidades militares y policiales, en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).

La aprehensión se produjo en la aldea Siria, perteneciente al municipio de Cedros, en el centro-norte de Francisco Morazán. Los arrestados son: Roger Nahún, Cristian Gabriel y Gloria Marina Henríquez Peña, así como Franco Alexi López Cálix y Carmen Amparo Martínez Acosta; detenidos durante seis allanamientos de morada en la citada comunidad.

En las viviendas allanadas se encontraron 1,079 gramos de cocaína, 4,459 gramos de marihuana especial y varios envoltorios con piedras de crack, con un peso aproximado de 76 gramos.