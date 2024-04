Para el vicealcalde, ese es el motivo para que las personas utilicen simbología en sus casas relacionadas con la ciudad de San Francisco.

“La gente viene con una ideología que el Golden Gate, que algún equipo, viene arraigado de ese tipo de cosas que usted ve en las viviendas, yo no puedo ser irresponsable y decir que las casas se construyeron con fondos oscuros, eso no lo sé; sé que son remesas pero no sé si de drogas, no podemos tapar el desarrollo”, argumentó.

Barahona también argumentó que “el tema de las personas extraditadas de la comunidad nos cayó como un balde de agua fría, porque no pensábamos y ni idea teníamos que del municipio, de la zona, iban a salir personas extraditadas a Estados Unidos”.

De forma precavida, el vicealcalde dijo: “No sé qué habrá pasado con ellas en el pasado pero son las consecuencias que están pagando y es lo único que le podría decir porque son cosas bien delicadas”.