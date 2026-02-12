Capturan a supuesto distribuidor de drogas en La Unión, Copán

La detención se efectuó mediante un operativo de saturación en la zona, como parte de las acciones orientadas a combatir el narcomenudeo y otros ilícitos en el occidente del país.

Copán, Honduras.- Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), con el apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), capturaron a un hombre vinculado presuntamente al delito de tráfico de drogas durante una operación realizada en la aldea La Leona, municipio de La Unión, Copán.

El arrestado fue identificado con el alias de “Calin”, de 41 años, originario y residente en el mismo sector donde fue requerido. De acuerdo con las investigaciones policiales, el sospechoso se dedicaría a la venta y distribución de sustancias ilícitas en la comunidad.

Durante la operación, las autoridades decomisaron varios envoltorios con supuesta droga tipo crack, dinero en efectivo y un teléfono celular que, según los agentes, era utilizado para coordinar la comercialización de los narcóticos.

El detenido fue remitido al Ministerio Público en Santa Rosa de Copán , donde enfrentará el proceso legal correspondiente por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas.

DIPAMPCO reiteró su llamado a la población para que continúe realizando denuncias de manera anónima y segura a través de la línea 143 y el Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1, a fin de fortalecer la lucha contra el crimen organizado.