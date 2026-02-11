Trump convoca cumbre en Miami con presidentes aliados para contrarrestar influencia china

Washington, Estados Unidos.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó a una cumbre presidencial con líderes de América Latina que mantienen afinidad política con su administración, con el objetivo de articular un bloque regional orientado a contrarrestar la creciente influencia de China en el continente.

El encuentro está programado para el 7 de marzo en el hotel Doral de Miami, según la información difundida por canales diplomáticos.

A la reunión fueron invitados los presidentes Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay, Rodrigo Paz de Bolivia, Nayib Bukele de El Salvador, Daniel Noboa de Ecuador y Nasry Asfura de Honduras. De acuerdo con la convocatoria, los participantes son considerados socios estratégicos de Washington en la región y comparten una línea ideológica cercana a la Casa Blanca.

La iniciativa apunta a coordinar posiciones frente a la estrategia de Beijing en América Latina, especialmente en áreas vinculadas a recursos naturales, producción alimentaria, infraestructura y rutas de comercialización.

La administración estadounidense sostiene que China busca ampliar su control e influencia en sectores considerados críticos para la seguridad y la economía global.