Trump convoca cumbre en Miami con presidentes aliados para contrarrestar influencia china

Washington, Estados Unidos.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó a una cumbre presidencial con líderes de América Latina que mantienen afinidad política con su administración, con el objetivo de articular un bloque regional orientado a contrarrestar la creciente influencia de China en el continente.
El encuentro está programado para el 7 de marzo en el hotel Doral de Miami, según la información difundida por canales diplomáticos.
A la reunión fueron invitados los presidentes Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay, Rodrigo Paz de Bolivia, Nayib Bukele de El Salvador, Daniel Noboa de Ecuador y Nasry Asfura de Honduras. De acuerdo con la convocatoria, los participantes son considerados socios estratégicos de Washington en la región y comparten una línea ideológica cercana a la Casa Blanca.
La iniciativa apunta a coordinar posiciones frente a la estrategia de Beijing en América Latina, especialmente en áreas vinculadas a recursos naturales, producción alimentaria, infraestructura y rutas de comercialización.
La administración estadounidense sostiene que China busca ampliar su control e influencia en sectores considerados críticos para la seguridad y la economía global.
El enfoque también se enmarca en la nueva Doctrina de Defensa de Estados Unidos, que prioriza el hemisferio occidental y contempla mecanismos de disuasión frente a la expansión china.
Como parte de esta línea de acción, recientemente Washington lideró un encuentro internacional sobre minerales críticos, insumos clave para la industria tecnológica y la seguridad internacional.
Tras esa reunión, Argentina, Bolivia y Paraguay suscribieron acuerdos con el Departamento de Estado para impulsar cooperación en minerales estratégicos y reducir la dependencia de cadenas de suministro asociadas a China. A cambio, recibirán condiciones preferenciales para proyectos de inversión vinculados al sector.
A inicios de 2026, el gobierno estadounidense también emitió una orden ejecutiva para ajustar las importaciones de minerales críticos procesados y sus derivados, con el fin de reforzar la seguridad de abastecimiento. Según la Casa Blanca, Estados Unidos depende totalmente de importaciones en varios de estos minerales, donde China mantiene posición dominante.
Trump anunció, además, la creación de una reserva estratégica denominada “Project Vault”, destinada a asegurar suministros de minerales críticos mediante un esquema que combina financiamiento privado y respaldo crediticio del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos. Los países aliados de la región tendrían acceso preferente a los recursos derivados de este programa.
El planteamiento geopolítico promovido por Washington marca diferencias dentro de América Latina. Mientras algunos gobiernos respaldan la estrategia de alineamiento con Estados Unidos, otros —como Brasil, Colombia y México— mantienen relaciones comerciales amplias con China y no han cuestionado su modelo político. No se descarta que en las próximas semanas se extiendan nuevas invitaciones a otros mandatarios con vínculos cercanos con Washington.