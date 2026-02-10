Departamento de Justicia de EE.UU. publica nuevos nombres en caso Epstein

Washington, Estados Unidos.- En un suceso que ha sacudido nuevamente la cobertura internacional del caso Jeffrey Epstein, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se vio obligado a revelar nuevos nombres que hasta ahora habían sido ocultos en los archivos relacionados con el financista condenado por tráfico sexual de menores.

Esta situación se produjo tras intensa presión de legisladores que denunciaron escondites y redacciones en exceso en los documentos que el gobierno federal empezó a publicar por la exigencia de una ley de transparencia.

Los representantes Ro Khanna, demócrata por California, y Thomas Massie, republicano por Kentucky, encabezaron la acción revisando personalmente los archivos donde se encontraban los nombres de los individuos.

Figuras de alto perfil y empresarios como Leslie Waxnee, exdirector de general de Victoria´s Secret, el empresario emiratí Sultan Ahmed Bin Sulayem y otros cuatro nombres en los que figuran Salvatore Nuara, Zurab Mikeladze, Leonic Leonov y Nicola Caputo.