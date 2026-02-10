Departamento de Justicia de EE.UU. publica nuevos nombres en caso Epstein

Washington, Estados Unidos.- En un suceso que ha sacudido nuevamente la cobertura internacional del caso Jeffrey Epstein, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se vio obligado a revelar nuevos nombres que hasta ahora habían sido ocultos en los archivos relacionados con el financista condenado por tráfico sexual de menores.
Esta situación se produjo tras intensa presión de legisladores que denunciaron escondites y redacciones en exceso en los documentos que el gobierno federal empezó a publicar por la exigencia de una ley de transparencia.
Los representantes Ro Khanna, demócrata por California, y Thomas Massie, republicano por Kentucky, encabezaron la acción revisando personalmente los archivos donde se encontraban los nombres de los individuos.
Figuras de alto perfil y empresarios como Leslie Waxnee, exdirector de general de Victoria´s Secret, el empresario emiratí Sultan Ahmed Bin Sulayem y otros cuatro nombres en los que figuran Salvatore Nuara, Zurab Mikeladze, Leonic Leonov y Nicola Caputo.
Los legisladores argumentan que al no revelar esta información se viola la ley general conocida como Epstein Files Transparency Act, aprobada en noviembre de 2025, la cual obliga al gobierno a divulgar todos los documentos no clasificados relacionados con este caso.
Además, en el mismo mes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó un proyecto de ley que ordenó la publicación completa de millones de registros vinculados con el caso Epstein.
Esta controversia también alcanzó a miembros del gabinete y otros actores con supuesta cercanía con Epstein, por ejemplo el secretario de comercio de EE.UU. Howard Lutnick.
En medio de toda la controversia, el Congreso advirtió que seguirán revelando más nombres si consideran que la transparencia en el caso no es completa.