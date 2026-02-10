Secretario de Comercio de Estados Unidos admite haber visitado la isla de Jeffrey Epstein

Washington, Estados Unidos.-El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, admitió este martes haber visitado la isla del pederasta Jeffrey Epstein durante unas vacaciones con su familia hace más de una década, aunque rechazó haber tenido relación alguna con el empresario.

"Almorcé con él, ya que estaba de vacaciones familiares en un barco. Mi esposa me acompañaba, al igual que mis cuatro hijos y las niñeras", declaró el secretario en una comparecencia ante el Senado sobre una visita que habría tenido lugar en 2012.

Entre los tres millones de nuevos documentos sobre el caso Epstein publicados por el Departamento de Justicia a finales del mes de enero, aparecía en numerosas ocasiones el nombre de Lutnick.

El contenido de los archivos sugería que el secretario intentó reunirse o llamar a Epstein varias veces desde 2005 e incluso después de que se declarara culpable de solicitar los servicios de prostitución de una menor en 2008.