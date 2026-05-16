Por primera vez en nueve años, un equipo que no es Motagua elimina al Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- En un polémico partido, marcado por los tres goles anulados por el Football Video Support (FVS), Olimpia quedó eliminado de la lucha por el título del Torneo Clausura 2026 tras caer 1-0 ante Marathón, suponiendo un duro golpe para los de Eduardo Espinel. El 40 veces campeón del fútbol hondureño dijo adiós a la posibilidad de volver a ser tricampeón en una noche que fue histórica no solo porque marcó el adiós del Viejo León, sino que también porque por primera vez en nueve años un equipo que no fuera de la capital logró eliminar al Rey de Copas en Liga Nacional.

Desde entonces, cada vez que los merengues disputaron la liguilla solamente Motagua, su clásico rival, fue el único equipo que logró privarlos de algunos campeonatos en el último tiempo.

Honduras Progreso, el último en tumbar al León

El último equipo que no fuera Motagua que logró tumbar al León fue el Honduras Progreso en el Torneo Clausura 2017, cuando el equipo dirigido por Wilmer Cruz superó a los merengues con un global de 6-4. En la ida disputada en el Humberto Micheletti, los progreseños, hoy en Segunda División, le pasaron por encima al Olimpia con un categórico 4-2 en donde Fredixon Elvir (2), Jorge "Ñangui" Cardona y Carlos "Mango" Sánchez, hoy en el plantel olimpista, le dieron el triunfo a los de la Perla del Ulúa.

En la vuelta, el Honduras Progreso logró resistir los goles de Michaell Chirinos y Ever Alvarado y con los tantos de Jerrel Brito y Pedro Pablo Mencía logró una de las mayores hazañas que se hayan visto en la historia del fútbol hondureño. Desde entonces, el único equipo que había podido frenar al León fue el Motagua tras haberlos superado en series de semifinales y finales en los últimos nueve años.

Sin posibilidades en la triangular

En 2026 se escribió una nueva página. Pese a sumar dos victorias en la triangular, el Olimpia se quedó sin posibilidades de acceder a la final. Si bien los de Eduardo Espinel lograron triunfos en casa ante Marathón (2-0) y Real España (3-2), las derrotas sufridas en San Pedro Sula terminaron condenando al Albo.