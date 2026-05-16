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Cuerpo técnico de Olimpia denuncia robo ante Marathón y atiza contra FVS y arbitraje

Las palabras de Carro hacen referencia directa a las acciones polémicas que marcaron el duelo, especialmente los tres goles anulados al equipo melenudo

  • Actualizado: 16 de mayo de 2026 a las 08:37
Cuerpo técnico de Olimpia denuncia robo ante Marathón y atiza contra FVS y arbitraje

Desde el bicampeón de Liga Nacional han expresado su molestia en redes sociales.

Foto: Héctor Paz / EL HERALDO.

San Pedro Sula, Honduras.- La eliminación de Club Olimpia Deportivo en la triangular del fútbol hondureño ayer en manos del Marathón sigue dejando fuertes reacciones por parte del plantel melenudo.

Una de las declaraciones que más ruido ha generado en redes sociales fue la de Osvaldo Carro, asistente técnico del conjunto Olimpia, quien explotó tras el partido en el Estadio Morazán.

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El integrante del cuerpo técnico olimpista no ocultó su molestia por las decisiones arbitrales y lanzó una frase contundente al finalizar el encuentro: “¡Nos robaron! El cuarto árbitro buscó algo que nunca pasó”.

Las palabras de Carro hacen referencia directa a las acciones polémicas que marcaron el duelo, especialmente los tres goles anulados al Olimpia mediante intervención del FVS, decisiones que terminaron siendo determinantes en la eliminación del vigente bicampeón.

Durante el compromiso, el equipo blanco logró igualar el marcador en varias ocasiones, pero todas terminaron invalidadas tras revisión. Esto provocó frustración tanto en jugadores como en el cuerpo técnico, que consideró excesivas y polémicas las intervenciones arbitrales.

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La declaración de Osvaldo Carro también apunta al comportamiento del cuarto árbitro, Luis Mejía (quién revisa las jugadas después de cada gol), insinuando que se habría influenciado en decisiones claves del encuentro.

Mientras Marathón celebró el pase a la siguiente fase, en el entorno de Club Olimpia Deportivo quedó una enorme sensación de indignación por lo ocurrido en el terreno de juego.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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