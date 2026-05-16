Cuerpo técnico de Olimpia denuncia robo ante Marathón y atiza contra FVS y arbitraje

San Pedro Sula, Honduras.- La eliminación de Club Olimpia Deportivo en la triangular del fútbol hondureño ayer en manos del Marathón sigue dejando fuertes reacciones por parte del plantel melenudo. Una de las declaraciones que más ruido ha generado en redes sociales fue la de Osvaldo Carro, asistente técnico del conjunto Olimpia, quien explotó tras el partido en el Estadio Morazán.

El integrante del cuerpo técnico olimpista no ocultó su molestia por las decisiones arbitrales y lanzó una frase contundente al finalizar el encuentro: “¡Nos robaron! El cuarto árbitro buscó algo que nunca pasó”. Las palabras de Carro hacen referencia directa a las acciones polémicas que marcaron el duelo, especialmente los tres goles anulados al Olimpia mediante intervención del FVS, decisiones que terminaron siendo determinantes en la eliminación del vigente bicampeón. Durante el compromiso, el equipo blanco logró igualar el marcador en varias ocasiones, pero todas terminaron invalidadas tras revisión. Esto provocó frustración tanto en jugadores como en el cuerpo técnico, que consideró excesivas y polémicas las intervenciones arbitrales.