Marathón con ayuda del VAR elimina a Olimpia de la triangular y se ilusiona con otra final

San Pedro Sula, Honduras.- Marathón resistió sobre el final y derrotó 1-0 a Olimpia en la jornada 5 de las triangulares finales del Clausura 2026, un triunfo que no solo le dio los tres puntos sino que eliminó al bicampeón del torneo. El único tanto llegó sobre el final del primer tiempo y fue obra de Rubilio Castillo, cuyo remate tras una gran jugada por la banda derecha definió el destino del partido en el Morazán.

El encuentro arrancó con intensidad y llegadas en ambos marcos. A los 14' minutos llegó la primera jugada clara: Yustin Arboleda asistió a Michaell Chirinos, quien quedó mano a mano con Jonathan Rougier, pero el arquero verdolaga se impuso con una salida decisiva que evitó el gol. Fue un aviso de lo que sería una noche de ida y vuelta.

Dos minutos después, los verdes rondaron el peligro. Isaac Castillo filtró un pase a Rubilio Castillo, que escapó a la espalda de la zaga melenuda; la acción terminó con Edrick Menjívar acertando a salir y cortar el peligro antes de que el delantero definiera. El inicio mostró a dos equipos dispuestos a inquietarse constantemente. El tramo siguiente mantuvo la emoción: a los 21 minutos Elison Rivas buscó un gol olímpico y la pelota reventó en el travesaño; en el rebote Rougier reaccionó con un puñetazo para despejar casi sobre la línea. Esa intervención subrayó el papel protagónico del arquero en una noche con varias atajadas claves.

Cuando el reloj ya se acercaba al descanso llegó la acción que marcó el partido. A los 41 minutos, Damin Ramírez penetró por la derecha, metió un centro medido y apareció Rubilio Castillo, que casi cayéndose consiguió definir entre la marca de Edwin Lobo y decretar el 1-0. Fue un gol de puntería y oportunismo que acabaría siendo decisivo. El segundo tiempo tuvo una clara respuesta de Olimpia y gran polémica por el arbitraje. En el primer tramo, el técnico Eduardo Espinel volcó el equipo al ataque y la pimpa asumió protagonismo, generando constantes aproximaciones que obligaron a Marathón a replegarse y apostar por contragolpes. La polémica se instaló con tres goles anulados al Olimpia, decisiones que pasaron por la revisión del VAR y terminaron siendo bien anuladas por posición adelantada o mano. En 45+2 Agustín Mulet definió tras una pifia de Rougier, pero se sancionó mano de Benguché; tras la revisión, el árbitro Nelson Salgado mantuvo la anulación.

Más tarde, a los 58 minutos, Michaell Chirinos marcó, pero la bandera ya había señalado fuera de juego; el VAR confirmó la infracción. Y en el 72', Jerry Bengtson apareció para empatar, pero la jugada fue anulada por una posición adelantada de José Mario Pinto que peinó la pelota antes de llegar a Bengtson. A pesar de las anulaciónes, Olimpia no cejó: a partir de la segunda mitad buscó con centros y disparos, y generó una ocasión peligrosa a los 57 minutos cuando un tiro libre de Jorge Álvarez exigió nuevamente a Rougier, que con reflejos felinos mandó al córner. Otra oportunidad de riesgo llegó al 81', con un cabezazo de Jorge Benguché que pasó rozando el palo derecho de la portería verdolaga. Marathón, por su parte, apostó por mantener el orden defensivo y resistir los embates. Los verdolagas defendieron con disciplina en el último cuarto de hora y supieron gestionar los tiempos; las intervenciones de Rougier y el cierre colectivo fueron determinantes para sostener el 1-0 hasta el pitazo final.