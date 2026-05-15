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Tristeza en el Olimpia: Así fue la furia y dolorosa salida de los jugadores 'melenudos'

Los jugadores del Olimpia salieron con cara de pocos amigos luego de perder ante el Marathón y ser eliminados en la triangular del torneo Clausura

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 22:26
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Los jugadores del Olimpia salieron con cara de pocos amigos luego de perder ante el Marathón y ser eliminados en la triangular del torneo Clausura

 Fotos: Mauricio Ayala
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El Olimpia quedó sin ninguna posibilidad de avanzar a la etapa final del torneo Clausura de la Liga Nacional.
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Seis puntos son en total los que acumuló el Olimpia de Eduardo Espinel en esta triangular, lo que ya tiene Marathón y a la cantidad que puede llegar el Real España.

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Es decir, los tres pueden llegar a seis puntos, de ser así avanzaría el Real España por haber quedado en una mejor posición en la tabla.

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Por lo que Olimpia ha sido eliminado en la triangular del torneo Clausura y habrá nuevo campeón en el fútbol hondureño
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Razón por la que los jugadores del Olimpia salieran molestos y tristes tras la derrota.
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Algunos recibieron mensajes pero n sirvió de nada se veía la molestia en todos los jugadores del club blanco
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Olimpia este año se quedará sin título, fracaso para el Olimpia de Eduardo Espinel.
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Entre lágrimas salieron los jugadores del Olimpia con esta caida en el torneo Clausura de la Liga Nacional.
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Edrick Menjívar no lo ocultó y se veía triste y molesto a la vez, no pudieron sacar puntos en San Pedro Sula.
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Tanta fue la molestia que terminaron dañando un vidrio en el estadio Morazán.
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Los jugadores salieron molestos, y le dieron a lo que se les cruzó enfrente y ese fue un vidrio del escenario deportivo.
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Pese a la derrota, Crlinton Bennett agradeció al rey supremo por haber salido bien luego del juego.
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Por otro lado, la afición verdolaga salió feliz por haber eliminado a Olimpia y estar cerca de una nueva final en e fútbol hondureño.
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