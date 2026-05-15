Tristeza en el Olimpia: Así fue la furia y dolorosa salida de los jugadores 'melenudos'

Los jugadores del Olimpia salieron con cara de pocos amigos luego de perder ante el Marathón y ser eliminados en la triangular del torneo Clausura
El Olimpia quedó sin ninguna posibilidad de avanzar a la etapa final del torneo Clausura de la Liga Nacional.
Seis puntos son en total los que acumuló el Olimpia de Eduardo Espinel en esta triangular, lo que ya tiene Marathón y a la cantidad que puede llegar el Real España.
Es decir, los tres pueden llegar a seis puntos, de ser así avanzaría el Real España por haber quedado en una mejor posición en la tabla.
Por lo que Olimpia ha sido eliminado en la triangular del torneo Clausura y habrá nuevo campeón en el fútbol hondureño
Razón por la que los jugadores del Olimpia salieran molestos y tristes tras la derrota.
Algunos recibieron mensajes pero n sirvió de nada se veía la molestia en todos los jugadores del club blanco
Olimpia este año se quedará sin título, fracaso para el Olimpia de Eduardo Espinel.
Entre lágrimas salieron los jugadores del Olimpia con esta caida en el torneo Clausura de la Liga Nacional.
Edrick Menjívar no lo ocultó y se veía triste y molesto a la vez, no pudieron sacar puntos en San Pedro Sula.
Tanta fue la molestia que terminaron dañando un vidrio en el estadio Morazán.
Los jugadores salieron molestos, y le dieron a lo que se les cruzó enfrente y ese fue un vidrio del escenario deportivo.
Pese a la derrota, Crlinton Bennett agradeció al rey supremo por haber salido bien luego del juego.
Por otro lado, la afición verdolaga salió feliz por haber eliminado a Olimpia y estar cerca de una nueva final en e fútbol hondureño.