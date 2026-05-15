Sector ganadero busca fortalecer la producción bovina con tecnología reproductiva

Tegucigalpa, Honduras.- El sector ganadero de Honduras busca aumentar y mejorar la productividad y competitividad del sector bovino, mediante la incorporación de biotecnología reproductiva y genética de alto rendimiento. Las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), durante la visita del experto mexicano en genética bovina, Jaime Mantecón, destacaron la necesidad de utilizar tecnologías aplicadas en Brasil con el ganado hondureño, para mejorar la eficiencia y el rendimiento del sector. La visita del experto reunió a productores agropecuarios de distintas regiones del país, quienes conocieron una hoja de ruta orientada a la modernización del hato ganadero nacional.

En ese sentido, autoridades de la SAG anunciaron la intención de facilitar la importación del material genético, lo que permitirá a los ganaderos acceder al mismo a precios más accesibles. El titular de la SAG, Moisés Molina, expuso que la iniciativa estará acompañada de asistencia técnica para asegurar su correcta implementación y mejorar la productividad del sector. El funcionario también resaltó el incentivo para la producción ganadera, programa que está dirigido a pequeños productores, en donde se promueve repoblación bovina, mediante la inversión inicial de 100 millones de lempiras. El experto en genética bovina calificó la iniciativa como un programa de alto impacto "que comenzará a rendir resultados en aproximadamente tres años y medio, por lo que su éxito dependerá de la continuidad y del compromiso de los productores hondureños, más allá de los ciclos de gobierno". La propuesta contempla la utilización de genética superior adaptada a condiciones tropicales, acompañada de programas de capacitación técnica para veterinarios y productores, con el fin de garantizar la transferencia de conocimiento y la sostenibilidad del modelo productivo. Asimismo, se planteó la posibilidad de establecer alianzas estratégicas con centros de investigación de Brasil, orientadas al desarrollo de proyectos piloto en Honduras que permitan acelerar la adopción de tecnologías reproductivas avanzadas en el campo.