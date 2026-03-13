Autoridades de la SAG y BCH coordinan para actualizar estadísticas del sector agropecuario

Tegucigalpa, Honduras.-Con el objetivo de mejorar la calidad de la información económica del país, autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Banco Central de Honduras (BCH), fortalecen su coordinación interinstitucional para la actualización de las estadísticas del sector agropecuario, fundamentales para la toma de decisiones nacionales. El acercamiento forma parte del Proyecto de Cambio de Año Base de las Cuentas Nacionales (CAB2024), impulsado por el BCH, mediante el cual se actualizarán las estructuras productivas que permiten medir con mayor precisión el comportamiento real de la economía hondureña.

El proceso incorpora información estratégica proveniente del Censo Agropecuario Nacional (CAN) y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, herramientas clave para reflejar con mayor exactitud el aporte del sector agropecuario al crecimiento económico del país. El viceministro de Agricultura, Ricardo Peña, informó que “la próxima semana se avanzará en la instalación de una mesa de trabajo interinstitucional para capacitar al personal técnico y optimizar la generación de datos especializados en cada área del sector”. Además, durante el encuentro se analizaron las expectativas de producción agropecuaria para los años 2026 y 2027, información clave para proyectar el desempeño económico y fortalecer la seguridad alimentaria nacional.