Capturan a “Puñal”, vinculado al secuestro y asesinato del pastor Óscar Núñez

Yoro, Honduras.- La Policía Nacional (PN) capturó a Eduin Eraldo Palma Banegas, de 29 años, alias “Puñal”, señalado como uno de los responsables del secuestro y asesinato del pastor y cafetalero Óscar Núñez.

“Tenemos un capturado del ‘Cártel del Diablo’ vinculado al secuestro y muerte del pastor Óscar Núñez”, informó la institución a través de sus redes sociales. La detención se realizó la noche del sábado -26 de abril- en el municipio de Marale, departamento de Francisco Morazán, como parte de las acciones de seguimiento al caso.

Según las autoridades, “Puñal” habría participado en la recepción del dinero exigido por los captores, que superaba el millón de lempiras, y que fue entregado por la familia de la víctima con la esperanza de obtener su liberación.

Las investigaciones también lo vinculan a la estructura criminal conocida como “Cártel del Diablo”, una organización que, según la Policía, opera en el departamento de Yoro. El pastor Óscar Núñez, de 57 añs, fue privado de libertad mientras se dirigía a cumplir con sus actividades diarias en el municipio de Yorito. Días después, el 23 de abril de 2026, su cuerpo fue encontrado en la aldea Agua Blanca, sector Ojo de Agua, en San José del Potrero, Comayagua.