Cardenal Óscar Andrés Rodríguez lamenta el uso de fondos del Inprema para pago de extranjeros que “espiaban” y “hacían maldad”

Tegucigalpa, Honduras.- Durante la homilía dominical de este 26 de abril, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez cuestionó a funcionarios y exfuncionarios de Honduras por el uso indebido de fondos dentro del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) y el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados del Poder Ejecutivo (Injupemp), tras un acuerdo suscrito por el gobierno pasado.

En su mensaje, el líder religioso criticó que los recursos públicos sean utilizados para beneficios personales y rechazó a que quienes abusan del poder y de los fondos públicos.

“Dios los llama ladrones porque se apropian de lo que no les pertenece a todos, que le quitan al pueblo lo que es suyo y que le quitan la libertad y también les llama bandidos porque usan la violencia para someter al pueblo, reduciéndolo a un Estado de miseria y de muerte”, recriminó.