Cardenal Óscar Andrés Rodríguez lamenta el uso de fondos del Inprema para pago de extranjeros que “espiaban” y “hacían maldad”

Tegucigalpa, Honduras.- Durante la homilía dominical de este 26 de abril, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez cuestionó a funcionarios y exfuncionarios de Honduras por el uso indebido de fondos dentro del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) y el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados del Poder Ejecutivo (Injupemp), tras un acuerdo suscrito por el gobierno pasado.
En su mensaje, el líder religioso criticó que los recursos públicos sean utilizados para beneficios personales y rechazó a que quienes abusan del poder y de los fondos públicos.
“Dios los llama ladrones porque se apropian de lo que no les pertenece a todos, que le quitan al pueblo lo que es suyo y que le quitan la libertad y también les llama bandidos porque usan la violencia para someter al pueblo, reduciéndolo a un Estado de miseria y de muerte”, recriminó.
Señaló el despilfarro de fondos de instituciones de previsión para contratar a extranjeros, a quienes acusó de realizar actividades de "espionaje" y “maldad”.
“Se usaban fondos para pagar personas que venían de otros países, no propiamente al desarrollo, sino al espionaje o a la maldad”, dijo, refiriéndose al pago de salarios de cubanos, venezolanos y argentinos en el gobierno anterior, tal como lo denunció Leonel Núñez, titular de la Comisión Liquidadora.
“Hay un convenio que firmó el gobierno (en 2022) por medio de Planificación Estratégica, Injupemp e Inprema, en donde le daban 175 millones de lempiras a la OEI. No quiero decir que sea incorrecto, lo que estoy diciendo es que este dinero iba destinado para la contratación y pago de médicos cubanos, profesores cubanos y tal vez asesores venezolanos”, manifestó Núñez.
Por su parte, el director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, calificó como “indignante” el gasto de 175 millones de lempiras anuales destinado en la administración anterior al pago de asesores, médicos y profesores extranjeros.
“Provoca indignación la denuncia de las actuales autoridades en el sentido de que en la administración pasada se gastaron 175 millones anuales para el pago de asesores, médicos y profesores cubanos y venezolanos”, señaló Hernández.