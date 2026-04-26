“No lo conocía”: alias “Puñal” niega vínculo con asesinato del pastor Óscar Núñez

El presunto implicado en el secuestro y asesinato del pastor evangélico Óscar Núñez, identificado como Eduin Eraldo Palma Banegas, alias “Puñal”, negó cualquier participación en el crimen tras ser capturado por la Policía Nacional (PN).
“Negativo, soy inocente”, expresó el detenido ante medios de comunicación, asegurando además que no conocía a la víctima.
“No conocía al pastor”, reiteró, al rechazar los señalamientos en su contra.
La captura se realizó este domingo -26 de abril-, en el municipio de Marale, en el departamento de Francisco Morazán, luego de que las autoridades lo vincularan con el caso que conmocionó al municipio de Yorito, en el departamento de Yoro.
Según las investigaciones, alias “Puñal” habría tenido participación en la recepción del dinero exigido por los captores.
El monto solicitado por los criminales superaba el millón de lempiras y fue entregado por la familia con la esperanza de lograr la liberación del religioso.
Las autoridades también lo relacionan con la estructura criminal conocida como "Cártel del Diablo, que, de acuerdo con la Policía, opera en esa zona del país.
El pastor Óscar Núñez, de 57 años, fue secuestrado mientras se dirigía a cumplir con sus actividades diarias.
Días después, el 23 de abril de 2026, su cuerpo fue encontrado en la aldea Agua Blanca, sector Ojo de Agua, en San José del Potrero, Comayagua.
El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades, mientras el sospechoso permanece bajo custodia a la espera de su proceso judicial.
Hasta el momento, las autoridades mantienen su versión de que el Cártel del Diablo esta vinculado directamente con el caso.
No obstante, el detenido niega las acusaciones y afirma que no conocía al pastor involucrado.