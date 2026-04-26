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“No lo conocía”: alias “Puñal” niega vínculo con asesinato del pastor Óscar Núñez

El sospechoso fue detenido por la Policía Nacional y es señalado de participar en el secuestro y asesinato del pastor evangélico Óscar Núñez

  • Actualizado: 26 de abril de 2026 a las 11:11
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El presunto implicado en el secuestro y asesinato del pastor evangélico Óscar Núñez, identificado como Eduin Eraldo Palma Banegas, alias “Puñal”, negó cualquier participación en el crimen tras ser capturado por la Policía Nacional (PN).

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“Negativo, soy inocente”, expresó el detenido ante medios de comunicación, asegurando además que no conocía a la víctima.

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“No conocía al pastor”, reiteró, al rechazar los señalamientos en su contra.

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La captura se realizó este domingo -26 de abril-, en el municipio de Marale, en el departamento de Francisco Morazán, luego de que las autoridades lo vincularan con el caso que conmocionó al municipio de Yorito, en el departamento de Yoro.

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Según las investigaciones, alias “Puñal” habría tenido participación en la recepción del dinero exigido por los captores.

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El monto solicitado por los criminales superaba el millón de lempiras y fue entregado por la familia con la esperanza de lograr la liberación del religioso.

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Las autoridades también lo relacionan con la estructura criminal conocida como "Cártel del Diablo, que, de acuerdo con la Policía, opera en esa zona del país.

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El pastor Óscar Núñez, de 57 años, fue secuestrado mientras se dirigía a cumplir con sus actividades diarias.

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Días después, el 23 de abril de 2026, su cuerpo fue encontrado en la aldea Agua Blanca, sector Ojo de Agua, en San José del Potrero, Comayagua.

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El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades, mientras el sospechoso permanece bajo custodia a la espera de su proceso judicial.

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Hasta el momento, las autoridades mantienen su versión de que el Cártel del Diablo esta vinculado directamente con el caso.

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No obstante, el detenido niega las acusaciones y afirma que no conocía al pastor involucrado.

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