"No vas a conocer a nuestro bebé": pareja de Yorvin, joven que murió tras la revelación de sexo de su hijo

Ambos estaban ansiosos por la llegada de su primer bebé: un varón. Un video en redes sociales de la revelación de sexo muestra la emoción en sus rostros, sin imaginarse que momentos después Yorvin Guerra perdería la vida en un trágico accidente. Este fue el mensaje de su pareja:
Un accidente de tránsito ha causado consternación en Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en el occidente de Honduras, luego de conocerse que Yorvin Alexander Guerra, de 21 años, murió luego de haber celebrado la revelación de sexo de su hijo.
Yorvin Guerra era originario de El Paraíso, Copán, y perdió la vida en un accidente tipo despiste ocurrido en el sector de Corralito, en Santa Rosa de Copán. Su pareja, Andrea Quintanilla, queda sola con su bebé en espera.
De acuerdo con reportes preliminares, el joven se conducía en su motocicleta cuando perdió el control e impactó contra una estructura, sufriendo lesiones de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.
Ambos habían compartido la alegría de esperar un niño, en una celebración que quedó marcada como uno de sus últimos momentos juntos.
Tras la tragedia, Andrea Quintanilla expresó su dolor en redes sociales con un mensaje dirigido a su pareja: “Ya no vas a conocer a nuestro bebé, mi amor”.
"No sé cómo hacerle entender a mi mente y corazón que tú ya no estarás con nosotros. Estabas muy emocionado... ahora solo me queda cuidar de nuestro bebé", son algunos de los posteos en su cuenta de Facebook.
“En eso no quedamos, mi amor. Duele saber que un día antes estábamos celebrando la revelación de género de nuestro bebé y de repente sucede esto . No sé cómo hacerle entender a mi mente y corazón que tú ya no estarás con nosotros", menciona en un video.
El joven, quien se desempeñaba como carpintero, era descrito por sus familiares como una persona trabajadora y entusiasta por la llegada de su hijo.
Familiares y amigos han lamentado profundamente su muerte, mientras realizaban los preparativos fúnebres, en medio del dolor por la pérdida de un joven padre que no llegó a conocer a su hijo.