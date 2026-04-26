"Le dijo buenos días y le disparó": caso de Hong Xi Xuan, adolescente chino asesinado por un guardia en Honduras

Nuevos detalles han salido a la luz en torno al caso del guardia de seguridad acusado de quitarle la vida a un menor la tarde de este sábado 25 de abril en la capital del país. ¿Qué pasó antes del crimen? Aquí los detalles:
La Policía Nacional identificó al presunto responsable como Sandro Josué Martínez, de 23 años, mientras que la víctima fue el menor Hong Xi Xuan, de 14 años, hijo del propietario del negocio.
El hecho se registró en horas de la mañana dentro de una tienda de productos chinos ubicada en la colonia 21 de Febrero, en Comayagüela.
De acuerdo con el comisionado Wilber Mayes Ríos, portavoz de la Policía Nacional, el menor murió tras recibir un disparo de escopeta en el interior del establecimiento. Pero, ¿qué ocurrió antes de eso?
El funcionario explicó que el ataque ocurrió en el área de la caja del negocio, cuando se produjo la interacción entre el guardia y la víctima.
"Él mismo menciona que solamente le dijo ‘buenos días’ el niño y automáticamente le disparó con la escopeta", detalló Mayes Ríos al referirse a la declaración del sospechoso.
El comisionado agregó que el arma utilizada en el hecho sería una escopeta calibre 12, la cual fue decomisada tras la detención del guardia de seguridad.
Asimismo, indicó que Sandro Martínez fue capturado en el lugar de los hechos y posteriormente remitido a las autoridades competentes para el proceso legal correspondiente.
“Conversamos con el individuo este, Sandro Josué Martínez, y se nota que anda algún tipo de droga en su organismo”, expresó el portavoz policial, señalando que esa condición deberá ser confirmada tras los análisis.
El caso será remitido al Ministerio Público por el delito de asesinato, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del crimen.