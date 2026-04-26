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Quién es Gabrielle Carrington, la exconcursante de The X Factor acusada de homicidio

La influencer Klaudia Zakrzewska murió el 25 de abril a los 32 años, seis días después de ser atropellada por un vehículo conducido por Gabrielle Carrington, exconcursante de The X Factor

  • Actualizado: 26 de abril de 2026 a las 10:49
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La influencer polaca Klaudia Zakrzewska, de 32 años, falleció el 25 de abril tras pasar seis días hospitalizada en estado crítico después de ser arrollada por un vehículo en el centro de Londres.

 Foto: Instagram
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El suceso ocurrió en la madrugada del 19 de abril frente a la discoteca Inca, en el barrio de Soho.

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La conductora del vehículo, Gabrielle Carrington, de 29 años, conocida en redes sociales como @rielleUK y exfinalista del programa The X Factor como integrante del grupo Miss Dynamix, fue detenida y compareció ante el Tribunal de Magistrados de Westminster.

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Inicialmente acusada de tentativa de asesinato, el cargo fue modificado a asesinato tras confirmarse la muerte de Zakrzewska.

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La Policía Metropolitana también la imputa por conducción peligrosa, conducción bajo los efectos del alcohol y lesiones graves.

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Según el fiscal Rizwan Amin, las imágenes de cámaras de seguridad muestran que Carrington llegó a la calle Argyll en su vehículo, se vio envuelta en una discusión con varias personas y, tras reincorporarse al automóvil, subió bruscamente a la acera, donde atropelló a Zakrzewska y a un miembro del personal de seguridad del local, de 58 años, que sufrió lesiones graves. Otra mujer resultó levemente herida.

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La fiscalía se opuso a la libertad bajo fianza de Carrington, argumentando que viaja con frecuencia a Emiratos Árabes Unidos y que existe riesgo de que no comparezca en futuros juicios.

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La acusada permanece en custodia. La Policía Metropolitana pidió a la opinión pública que evite especular sobre el caso en redes sociales mientras continúa la investigación.

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