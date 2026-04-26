Quién es Gabrielle Carrington, la exconcursante de The X Factor acusada de homicidio

Según el fiscal Rizwan Amin, las imágenes de cámaras de seguridad muestran que Carrington llegó a la calle Argyll en su vehículo, se vio envuelta en una discusión con varias personas y, tras reincorporarse al automóvil, subió bruscamente a la acera, donde atropelló a Zakrzewska y a un miembro del personal de seguridad del local, de 58 años, que sufrió lesiones graves. Otra mujer resultó levemente herida.