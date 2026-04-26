¿Quién es Scooter Braun, el nuevo novio de Sydney Sweeney?

Sydney Sweeney y Scooter Braun aparecieron en el festival de música country Stagecoach, celebrado en Indio, California, en lo que supone una de sus primeras apariciones públicas desde que confirmaron su relación a principios de mes.
La actriz fue captada en vídeo sobre los hombros de Braun durante la actuación de Ella Langley, cantando y bailando al ritmo de Choosin' Texas.
Sweeney vestía un mono vaquero, una camiseta blanca de encaje y botas camperas. Braun, que la sujetaba por las piernas, también se movía al compás de la música.
Más tarde, la protagonista de Euphoria asistió al concierto del rapero BigXthaPlug en el escenario Mustang, donde se hizo fotos con seguidores en primera fila.
La pareja comenzó a salir el pasado otoño, meses después de coincidir en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Italia en junio de 2025.
Hicieron pública su relación a principios de abril con una fotografía en blanco y negro.
Braun, de 44 años, estuvo casado con Yael Cohen entre 2014 y 2022, con quien tiene tres hijos.
Sweeney, de 28, rompió su compromiso con el empresario Jonathan Davino la primavera pasada tras casi siete años de relación.
Scooter Braun, de 44 años, es un empresario estadounidense conocido principalmente por su trayectoria como mánager de artistas musicales. Entre sus representados más reconocidos figuraron Justin Bieber, Ariana Grande y Demi Lovato, aunque con el tiempo varios de ellos tomaron distancia de él públicamente.
Su perfil dio un giro en 2019, cuando su compra de los másters discográficos de Taylor Swift desató una controversia que marcó su reputación de forma duradera en la industria del entretenimiento.