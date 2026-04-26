“Después de 12 años”: Ana Alvarado y Jorge Cordero anuncian que esperan su primer bebé

La creadora de contenido hondureña Ana Alvarado, conocida como 'Lipstickfables', anunció que está esperando su primer bebé junto a su esposo, el dominicano Jorge Cordero, tras más de una década intentando convertirse en padres.
“Nuestro proyecto más grande de vida finalmente llegó. El tiempo de Dios es perfecto”, expresó Alvarado al compartir la noticia en sus redes sociales.
El anuncio se realizó a través de un video en el que la pareja recopiló distintos momentos de su proceso.
En la secuencia se observan entrevistas pasadas donde a la influencer le preguntaban sobre sus planes de embarazo.
El clip también muestra instantes clave como cuando Alvarado le da la noticia a su esposo.
También incluyeron videos de los primeros ultrasonidos y la reacción de familiares y amigos cercanos, quienes se mostraron visiblemente emocionados.
Según lo compartido, la pareja intentó durante 12 años tener un hijo, siendo este 2026 el año en que finalmente lograron concretar ese anhelo. Incluso, durante años, Ana dijo creer que no podía concebir, pues Jorge tiene una hij de una relación anterior y ella simplemente no lograba quedar embarazada.
Entre lágrimas y abrazos, sus seres queridos celebraron la noticia, destacando la alegría por la llegada del bebé tras una larga espera.
Alvarado y Cordero han ganado popularidad en redes sociales por su programa 'El Lenguetazo', un espacio donde abordan temas de farándula y entretenimiento, especialmente del ámbito hondureño
La noticia ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores y su familia, quienes han acompañado a la pareja a lo largo de los años y ahora celebran con ellos esta nueva etapa de sus vidas.